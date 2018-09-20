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16:13 (мск), источник: RTVi

Ходорковский: отравление Петра Верзилова связано с гибелью журналистов в ЦАР

Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова могли отравить, потому что он расследовал смерть журналистов в ЦАР. Такое мнение 20 сентября высказал «МБХ-медиа» бизнесмен Михаил Ходорковский.

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Источник: AP 2018

Ходорковский рассказал, что он и его коллеги расследуют обстоятельства гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в ЦАР в Лондоне. По его словам, он изначально понимал, что расследование «будет опасным», поэтому не хотел привлекать людей из Москвы, в частности Верзилова.

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Бизнесмен отметил, что, несмотря на меры предосторожности, против одного из сотрудников «Центра управления расследованиями» в Москве «готовилась провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина». Ходорковский добавил, что они своевременно получили предупреждение и предложили этому человеку уехать из России.

После этого Ходорковский напомнил слова основателя «Медиазоны» и участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, что Верзилов получил отчет о расследовании гибели журналистов в ЦАР за день до госпитализации.

Исходя из имеющихся у меня фактов, я полагаю отравление реальным, а события взаимосвязанными.
Михаил Ходорковский

Бизнесмен предупредил всех, кто расследует смерть журналистов в ЦАР, что «ситуация предельно опасна», и если они будут использовать настоящие имена, то это может привести к новым жертвам.

«Убедительно прошу коллег принять во внимание происходящее и не расшифровывать данную друзьями Петра информацию», — заключил Ходорковский.

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Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии 11 сентября. По мнению его девушки Вероники Никульшиной и бывшей участницы Pussy Riot Марии Алехиной, его могли отравить. Издатель «Медиазоны» пришел в себя 14 сентября, а уже 16 сентября его отправили в Берлин на лечение, где ему стало лучше. 18 сентября врачи подтвердили, что нашли в организме Верзилова следы токсичных веществ.

В беседе с RTVI Толоконникова высказала мнение, что Верзилова могли отравить за акцию «Милиционер вступает в игру», когда он во время финального матча ЧМ-2018 выступил за освобождение всех политзаключенных в России.

Место гибели журналистов
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