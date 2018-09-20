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16:23 (мск), источник: ТАСС

Суд в Екатеринбурге оштрафовал мужчину, прописавшего в квартире более 9 тыс. мигрантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/ — По данным прокуратуры, за фиктивную постановку на учет он брал от 1,5 до 5 тыс. рублей.

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Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга за фиктивную поставку на учет 9 тыс. 274 мигрантов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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«Мировой судья судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района Екатеринбурга <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Макеева. Он признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, фиктивной постановкой на учет житель Екатеринбурга занимался с октября 2015 по апрель 2018 года. За свои услуги он брал от 1,5 до 5 тыс. рублей.

Как пояснил ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области, уголовное дело было возбуждено сотрудниками отдела полиции № 14, затем его направили в следственное подразделение УМВД по Екатеринбургу.

Это был довольно длительный процесс расследования, поскольку таких прецедентов не только в Екатеринбурге, но и в стране даже не было на момент возбуждения этого уголовного дела.
Валерий Горелых
глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области

В прокуратуре отметили, что данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести и наказания в виде лишения свободы за него назначено быть не могло. «[Суд] назначил Вячеславу Макееву наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей. С учетом времени, проведенного Макеевым под стражей, окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей в доход государства.

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