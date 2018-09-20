Захарова сообщила о наличии новых данных по крушению Ил-20 в Сирии

Источник: РИА "Новости"

На брифинге в четверг, 20 сентября, она указала, что трагедия потребует проведения дополнительных расследований и разъяснений со стороны Израиля.

«Они (новые данные — ред.) позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией о причастности к ней израильских военных летчиков», — передает слова дипломата «Газета.ру».

Представитель ведомства выразила соболезнования родным и близким погибших в Сирии военных.

Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 пропал с радаров над Средиземным морем 17 сентября. В это время израильские истребители F-16 наносили удары по Латакии. В результате отражения атаки ракеты сирийских комплексов ПВО С-200 попали в Ил-20, погибли 15 военных.

Минобороны РФ отметило, что израильские летчики не могли не видеть Ил-20 и, прикрываясь им, подвели его под огонь, Следственный комитет по факту крушения возбудил уголовное дело.