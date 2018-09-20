Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонской нашли новую должность
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро)
В ГД предложили дать выпускникам школ год, чтобы определиться с профессией
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Суд вынес решение после фото обнаженной Кейт Миддлтон
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-20
В Китае пришли в восторг от "удара" РФ по доллару
Лобода, Пугачева, Собчак и другие на премьере «Кислоты»
Участниц шоу «Пацанки» выдали замуж
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином - СМИ
Беременная Антонова заявила об уходе из театра
Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли сходили на свидание
Купальник Gucci оказался непригодным для купания
"Заносчивость и высокомерие": кого обвиняет Асад в крушении Ил-20
Екатерина Гусеева о личной жизни с Киркоровым
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
России предрекли дачный провал
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
12Торжества в честь 70-летия КНДР
19:45 (мск), источник: Известия

Захарова сообщила о наличии новых данных по крушению Ил-20 в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ближайшее время будут обнародованы новые данные о крушении российского Ил-20 в Сирии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На брифинге в четверг, 20 сентября, она указала, что трагедия потребует проведения дополнительных расследований и разъяснений со стороны Израиля.

«Они (новые данные — ред.) позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией о причастности к ней израильских военных летчиков», — передает слова дипломата «Газета.ру».

Читайте также
Минобороны сообщило об отсутствии на сбившей Ил-20 ПВО системы «свой-чужой»

Представитель ведомства выразила соболезнования родным и близким погибших в Сирии военных.

Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 пропал с радаров над Средиземным морем 17 сентября. В это время израильские истребители F-16 наносили удары по Латакии. В результате отражения атаки ракеты сирийских комплексов ПВО С-200 попали в Ил-20, погибли 15 военных.

Минобороны РФ отметило, что израильские летчики не могли не видеть Ил-20 и, прикрываясь им, подвели его под огонь, Следственный комитет по факту крушения возбудил уголовное дело.

Тель-Авив, в свою очередь, обвинил в случившемся Сирию.
Следите за развитием темы«Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»
 Грустная песня о тендере: получит ли Индия новый истребитель
Как украинские радикалы из Misanthropic Division завоевывают умы молодых россиян
Трамп подписал указ о контроле за санкциями против России
Киргизка спела в бюстгальтере. Теперь ей угрожают расправой
Из-за редкого заболевания девочка стала похожа на героиню сказки
Россияне беднеют, несмотря на официальный рост зарплат
Невеста составила суровый список правил для гостей своей свадьбы
Российские эксперты заявили, что электромобили обречены
ВОЗ назвала самую опасную инфекцию в мире
Спорт
С ЦСКА скучно не будет! У Гончаренко самая заводная команда ЛЧ Встреча с «Викторией Пльзень» должна была показать, насколько команда готова к евросезону. Было получено сразу два ответа
Hi-Tech
Представлена валюта будущего Она будет в тысячи раз быстрее биткоина.
Авто
Сборка УАЗ в прямом эфире: посмотри как делают Патриот Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» ведет прямую трансляцию с презентации обновленного «УАЗ Патриот». Причем это премьера в необычном режиме – мы показываем весь процесс создания машины!
Кино
Лобода, Пугачева, Собчак и другие на премьере «Кислоты» Звезды шоу-бизнеса поддержали молодого режиссера Александра Горчилина на первом показе его фильма
Недвижимость
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Светская жизнь - 2 504
яна А вы любите чужих детей?) 252
Катюша Опасна ли б/у одежда? 157
Bell Silver Два унитаза в одной квартире 153
Леди
Макрон, Маркл, Трамп: главные ошибки в макияже первых леди и герцогинь Вместе с визажистами мы разобрались в главных ошибках макияжа Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Брижит Макрон, Мелании Трамп и Колинды Грабар-Китарович
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь