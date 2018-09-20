В Мэриленде три человека стали жертвами стрельбы
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали, по предварительным данным, при стрельбе в американском штате Мэриленд, передает KTLA5.
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали, по предварительным данным, при стрельбе в американском штате Мэриленд, передает KTLA5.
Три человека погибли, пятеро пострадали при стрельбе в штате Мэриленд — ТВ.
СМИ также сообщают, что стрельба произошла в городе Абердин на предприятии, подозреваемый задержан полицией.
Ранее власти штата сообщили о стрельбе и многочисленных пострадавших в районе дороги Спесутиа и Перримен и попросили избегать данной области. Других подробностей инцидента не приводилось.
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