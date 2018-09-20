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20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Главком ВВС Израиля отчитался перед Москвой

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин встретился в Москве с представителями командования ВВС России по поводу гибели самолета-разведчика Ил-20 над Средиземным морем. Об этом со ссылкой на пресс-службу израильской армии сообщает ТАСС.

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Источник: Reuters

«На встречах израильские офицеры представили российским коллегам отчет о ситуации, в ходе которой российский самолет [Ил-20] был сбит в понедельник вечером сирийскими ПВО, а также выводы расследования, проведенного израильской армией», — говорится в коммюнике.

В заявлении также сказано, что встреча прошла хорошо, стороны согласились с необходимостью продолжения координации своих действий в Сирии.

Норкин посетил Москву по поручению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы предоставить российской стороне всю необходимую информацию о действиях израильской авиации в день гибели Ил-20.

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Самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена использующаяся российская авиабаза Хмеймим). Как заявляют в Москве, израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских средств ПВО, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию и действующих на ее территории иранских военных и «Хезболлу». Президент России Владимир Путин в своем первом комментарии по этому инциденту назвал гибель Ил-20 «цепью трагических случайностей», а в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил, что к произошедшему привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Место падения российского Ил-20 после удара в Сирии
Следите за развитием темы«Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»
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