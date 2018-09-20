Главком ВВС Израиля отчитался перед Москвой
Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин встретился в Москве с представителями командования ВВС России по поводу гибели
Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин встретился в Москве с представителями командования ВВС России по поводу гибели
«На встречах израильские офицеры представили российским коллегам отчет о ситуации, в ходе которой российский самолет [Ил-20] был сбит в понедельник вечером сирийскими ПВО, а также выводы расследования, проведенного израильской армией», — говорится в коммюнике.
Норкин посетил Москву по поручению
Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию и действующих на ее территории иранских военных и «Хезболлу». Президент России Владимир Путин в своем первом комментарии по этому инциденту назвал гибель Ил-20 «цепью трагических случайностей», а в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил, что к произошедшему привело несоблюдение