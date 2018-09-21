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00:04 (мск), источник: Интерфакс

Подозреваемый в убийстве двух девушек задержан в Петрозаводске

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Карелия при помощи следователей задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске, говорится в сообщении на сайте республиканского СУ СКР.

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«В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Карелия, подозреваемый задержан», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным ведомства, 19 и 20 сентября 2018 года в разных районах города Петрозаводска были обнаружены две девушки с признаками насильственной смерти. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, подозреваемый вечером 19 сентября напал с ножом на 20-летнюю девушку у общежития. На следующий день нападение было произведено на 27-летнюю девушку в центре города. Обе девушки скончались от полученных ран.

В настоящее время идет установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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