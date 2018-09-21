Деньги МВД растащили к Олимпиаде

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при реконструкции к Олимпиаде-2014 трех сочинских санаториев МВД России. Из выделенных на эти цели 500 млн руб., по версии следствия, было украдено более 140 млн руб. Сейчас три фигуранта этого дела — бывший начальник центра заказчика-застройщика управления организации капстроительства МВД России Игорь Донцов, экс-гендиректор ФГУП РСУ МВД Вячеслав Колесник и гендиректор субподрядной организации — ООО «МариоТек» Николай Марусов знакомятся с материалами уголовного дела.

На то чтобы разобраться в обстоятельствах этой скандальной истории, СКР понадобилось почти три с половиной года. Само уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц в мае 2015 года следственным департаментом МВД по итогам внутриведомственной проверки. Однако уже через месяц, когда выяснилось, что к хищениям могут быть причастны чиновники МВД, Генпрокуратура передала дело в СКР.

В ходе расследования было установлено, что реконструкция сочинских санаториев «Искра», «Салют» и «Хоста», в которых проживали полицейские, обеспечивавшие безопасность олимпийцев и гостей спортивных соревнований, проводилась с 2011 по 2013 год «в соответствии с планами подготовки к XXII Олимпийским играм 2014 года».

На эти цели из бюджета было выделено 500 млн руб.

Читайте также Деньги ушли по подмоченной схеме. Кредиты выдавались под залог обычной воды

Как установили следователи, распределением средств занимался центр заказчика-застройщика управления организации капитального строительства МВД, возглавляемый Игорем Донцовым.

В качестве генподрядчика он привлек ведомственное ФГУП РСУ МВД и его гендиректора Вячеслава Колесника. Непосредственно же работы на объектах выполняло ООО «МариоТек». Гендиректор этой фирмы Николай Марусов и дал первые признательные показания в рамках этого дела. Отметим, что разногласия по поводу оплаты работ между ФГУП РСУ МВД и «МариоТек» возникли еще до возбуждения уголовного дела и стороны пытались разрешить их в арбитражном суде.

В частности, «МариоТек» посчитало, что ФГУП недоплатил ему за выполненные работы 120 млн руб. Однако в удовлетворении этого иска коммерсантам было отказано.

Из показаний господина Марусова следовало, что Игорь Донцов подписывал акты приемки выполненных работ, цены на которые были заведомо завышены. Закладывать лишние почти 5% в сделку удавалось в том числе и за счет дробления контрактов. Например, при реконструкции одного из санаториев сначала предусматривалась переделка контрольно-пропускного пункта на въезде, а затем эти же работы были включены уже в большой контракт на реконструкцию всего санатория.

Следствие считает, что таким образом фигуранты дела похитили в общей сложности более 140 млн руб.

В отличие от помещенного под домашний арест господина Марусова, его предполагаемых сообщников Басманный райсуд Москвы заключил под стражу — Игоря Донцова в сентябре прошлого года, а Вячеслава Колесника уже в августе 2018 года. Защита обоих утверждала, что никаких оснований для их задержания и ареста не было, поскольку «отсутствуют доказательства их причастности к совершению инкриминируемого деяния». При этом адвокат господина Колесника настаивал в суде, что деятельность его клиента «носила законный характер и осуществлялась в сфере предпринимательства».

Читайте также Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе. Арестован возглавлявший реконструкцию полицейских санаториев в Сочи

Кроме того, в последней апелляционной жалобе защитник, пытаясь убедить суд в необходимости изменения меры пресечения, утверждал, что Вячеслав Колесник не только «регулярно и исправно являлся в органы следствия на протяжении более трех лет, но и давал подробные правдивые показания». Впрочем, все ходатайства защиты об изменении меры пресечения на более мягкую апелляционная инстанция отклонила.

Сейчас все три фигуранта знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано на утверждение в Генпрокуратуру. Представители защиты обвиняемых, подтвердив «Ъ» сам факт завершения расследования, от комментариев воздержались.