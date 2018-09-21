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18:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Деньги МВД растащили к Олимпиаде

Закончено дело о крупных хищениях в ведомственных санаториях.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при реконструкции к Олимпиаде-2014 трех сочинских санаториев МВД России. Из выделенных на эти цели 500 млн руб., по версии следствия, было украдено более 140 млн руб. Сейчас три фигуранта этого дела — бывший начальник центра заказчика-застройщика управления организации капстроительства МВД России Игорь Донцов, экс-гендиректор ФГУП РСУ МВД Вячеслав Колесник и гендиректор субподрядной организации — ООО «МариоТек» Николай Марусов знакомятся с материалами уголовного дела.

На то чтобы разобраться в обстоятельствах этой скандальной истории, СКР понадобилось почти три с половиной года. Само уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц в мае 2015 года следственным департаментом МВД по итогам внутриведомственной проверки. Однако уже через месяц, когда выяснилось, что к хищениям могут быть причастны чиновники МВД, Генпрокуратура передала дело в СКР.

В ходе расследования было установлено, что реконструкция сочинских санаториев «Искра», «Салют» и «Хоста», в которых проживали полицейские, обеспечивавшие безопасность олимпийцев и гостей спортивных соревнований, проводилась с 2011 по 2013 год «в соответствии с планами подготовки к XXII Олимпийским играм 2014 года».

На эти цели из бюджета было выделено 500 млн руб.
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Как установили следователи, распределением средств занимался центр заказчика-застройщика управления организации капитального строительства МВД, возглавляемый Игорем Донцовым.

В качестве генподрядчика он привлек ведомственное ФГУП РСУ МВД и его гендиректора Вячеслава Колесника. Непосредственно же работы на объектах выполняло ООО «МариоТек». Гендиректор этой фирмы Николай Марусов и дал первые признательные показания в рамках этого дела. Отметим, что разногласия по поводу оплаты работ между ФГУП РСУ МВД и «МариоТек» возникли еще до возбуждения уголовного дела и стороны пытались разрешить их в арбитражном суде.

В частности, «МариоТек» посчитало, что ФГУП недоплатил ему за выполненные работы 120 млн руб. Однако в удовлетворении этого иска коммерсантам было отказано.
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Из показаний господина Марусова следовало, что Игорь Донцов подписывал акты приемки выполненных работ, цены на которые были заведомо завышены. Закладывать лишние почти 5% в сделку удавалось в том числе и за счет дробления контрактов. Например, при реконструкции одного из санаториев сначала предусматривалась переделка контрольно-пропускного пункта на въезде, а затем эти же работы были включены уже в большой контракт на реконструкцию всего санатория.

Следствие считает, что таким образом фигуранты дела похитили в общей сложности более 140 млн руб.

В отличие от помещенного под домашний арест господина Марусова, его предполагаемых сообщников Басманный райсуд Москвы заключил под стражу — Игоря Донцова в сентябре прошлого года, а Вячеслава Колесника уже в августе 2018 года. Защита обоих утверждала, что никаких оснований для их задержания и ареста не было, поскольку «отсутствуют доказательства их причастности к совершению инкриминируемого деяния». При этом адвокат господина Колесника настаивал в суде, что деятельность его клиента «носила законный характер и осуществлялась в сфере предпринимательства».

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Кроме того, в последней апелляционной жалобе защитник, пытаясь убедить суд в необходимости изменения меры пресечения, утверждал, что Вячеслав Колесник не только «регулярно и исправно являлся в органы следствия на протяжении более трех лет, но и давал подробные правдивые показания». Впрочем, все ходатайства защиты об изменении меры пресечения на более мягкую апелляционная инстанция отклонила.

Сейчас все три фигуранта знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано на утверждение в Генпрокуратуру. Представители защиты обвиняемых, подтвердив «Ъ» сам факт завершения расследования, от комментариев воздержались.

Олег Рубникович

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