Подрядчик «Роскосмоса» объявлен в международный розыск
СКР объявил в международный розыск владельца строительной компании ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, пишет РБК со ссылкой на заявление в Басманном суде представителя СКР.
СКР объявил в международный розыск владельца строительной компании ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, пишет РБК со ссылкой на заявление в Басманном суде представителя СКР.
По данным следствия, заочно арестованный еще 7 августа бизнесмен находится в США. Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей», говорит собеседник издания, знакомый с ходом расследования.
Три года назад компания Сластихина была одним из крупных подрядчиков «Роскосмоса». Как следует из сохраненной в web.archive версии официального сайта, компания имела лицензию ФСБ на допуск к работе со сведениями, содержащими государственную тайну, и лицензии «Роскосмоса» для работы в космической отрасли.
Собеседники издания утверждают, что компания Сластихина участвовала в строительстве
Сейчас «Инженерные системы» находятся в состоянии банкротства. По определению Арбитражного суда Москвы от 23 июля 2018 г. по делу о банкротстве ООО, Сластихин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам компании на 908 млн руб. В эту сумму включены требования ЦЭНКИ к «Инженерным системам» более чем на больше 200 млн руб. В определении арбитражного суда говорится, что менеджмент компании не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию.
Защита Сластихина считает, что его виновность не подтверждается материалами дела в достаточной степени. Связаться с подзащитным для уточнения его позиции адвокат не смог.