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08:31 (мск), источник: Ведомости

Подрядчик «Роскосмоса» объявлен в международный розыск

СКР объявил в международный розыск владельца строительной компании ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, пишет РБК со ссылкой на заявление в Басманном суде представителя СКР.

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По данным следствия, заочно арестованный еще 7 августа бизнесмен находится в США. Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей», говорит собеседник издания, знакомый с ходом расследования.

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Три года назад компания Сластихина была одним из крупных подрядчиков «Роскосмоса». Как следует из сохраненной в web.archive версии официального сайта, компания имела лицензию ФСБ на допуск к работе со сведениями, содержащими государственную тайну, и лицензии «Роскосмоса» для работы в космической отрасли.

Собеседники издания утверждают, что компания Сластихина участвовала в строительстве штаб-квартиры «Роскосмоса» на Бережковской набережной в Москве, а также и строила административные здания на Байконуре. Также компания работала над реконструкцией и техническим перевооружением механического цеха филиала ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) — Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ). В числе прочего КБ обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, эксплуатирующимися на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения.

Сейчас «Инженерные системы» находятся в состоянии банкротства. По определению Арбитражного суда Москвы от 23 июля 2018 г. по делу о банкротстве ООО, Сластихин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам компании на 908 млн руб. В эту сумму включены требования ЦЭНКИ к «Инженерным системам» более чем на больше 200 млн руб. В определении арбитражного суда говорится, что менеджмент компании не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию.

Защита Сластихина считает, что его виновность не подтверждается материалами дела в достаточной степени. Связаться с подзащитным для уточнения его позиции адвокат не смог.

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