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13:13 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ рассказали об аресте Петрова и Боширова в Нидерландах

Международная группа расследователей Bellingcat утверждает, что россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, ранее арестовывали в Нидерландах.

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Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова писала в своем фейсбуке, что расследования группы Bellingcat вызывают ряд вопросов. В случае с Петровым и Бошировым она подчеркнула, что расследователи не предоставили «ни одного доказательства их “причастности” к отравлению».

Специалисты Bellingcat, после изучения публикаций ряда СМИ, пришли к выводу, что Петров и Боширов связаны с эпизодом весны 2018 года. В то время прокуратура Нидерландов произвела задержание двух россиян на пути в лабораторию швейцарском городе Шпиц, которая, в частности, помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей. Отмечается, что при себе у них были средства компьютерной связи.

Расследователи Bellingcat пришли к выводу, что после этого Петрова и Боширова депортировали из страны и маловероятно, что после этого они могли пользоваться шенгенской визой. Подчеркивается, что последней их поездкой в эту зону была именно Швейцария.

При этом в Bellingcat допустили, что арестованными россиянами могли быть и не Петров с Бошировым.

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