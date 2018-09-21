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15:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

На озере в Танзании перевернулся паром. Более ста погибших

Жертвами крушения парома на озере Виктория в Танзании стали как минимум 136 человек, сообщает местная полиция. Власти опасаются, что число погибших может превысить 200.

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Источник: STEPHEN MSENGI

Паром перевернулся возле берега между островами Укора и Буголора. По предварительной версии, судно было перегружено и потеряло равновесие в тот момент, когда пассажиры собрались вдоль одного борта.

Местные СМИ сообщают, что паром был рассчитан на перевозку 100 пассажиров, однако власти подтвердили, что на момент крушения на борту находилось более 400 человек.

К настоящему моменту несколько десятков человек удалось спасти | Источник: STEPHEN MSENGI

Из числа спасенных 40 человек находятся в критическом состоянии. Точное число погибших и пострадавших пока не называется.

«Мы молимся о том, чтобы число жертв не было слишком высоким», — сказал журналистам представитель местной полиции Адам Малима.

Сообщается, что затонувшее судно было сильно перегружено | Источник: STEPHEN MSENGI

В Танзании и ранее происходили подобные трагедии. В 2012 году более 140 человек погибли в результате крушения парома возле острова Занзибар в Индийском океане.

Годом ранее около 200 человек стали жертвами аналогичного инцидента недалеко от Занзибара.

Толпы людей наблюдали за спасательной операции с берега озера | Источник: STEPHEN MSENGI

Крупнейшей трагедией в новейшей истории страны стала трагедия 1996 года, когда более 800 человек погибли в результате крушения парома на озере Виктория.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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