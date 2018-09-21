Ответит за стрихнин: модель из России засудят за инцидент в Солсбери
Родившаяся в Нижнем Новгороде модель Анна Шапиро может попасть под следствие за инсценировку отравления в британском Солсбери.
Родившаяся в Нижнем Новгороде модель Анна Шапиро может попасть под следствие за инсценировку отравления в британском Солсбери.
На данный момент полицейские выясняют, был ли инцидент спланирован заранее. Между тем, сеть ресторанов Prezzo, в заведении которой якобы были отравлены
Сеть ресторанов Prezzo, в заведении которой были отравлены уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро и ее британский муж Алекс Кинг, подаст в суд на пару, если полиция докажет, что инцидент был инсценировкой. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на источники в компании.
По данным издания, после происшествия ресторан на время закрыли —
Накануне полицейские допросили Шапиро и Кинга в качестве свидетелей. Девушка еще раз изложила свою версию произошедшего, согласно которой отравление якобы было спланировано Кремлем.
Однако, по данным The Sun, полицейские прорабатывают версию о том, что инцидент с отравлением был инсценировкой. Отметим, что муж Шапиро пролежал в отделении интенсивной терапии четыре дня. Девушка посещала супруга в больнице и делала с ним селфи. 20 сентября мужчина сдал все анализы и был выписан из больницы.
Очередное отравление в Солсбери произошло 16 сентября. Муж Шапиро почувствовал себя плохо во время ужина в ресторане Prezzo, расположенном в Солсбери. Заведение и прилегающие к нему дороги оцепили. На место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи, среди которых была группа особого реагирования при чрезвычайных ситуациях. Очевидцы сообщают, что в заведение заходили специалисты в белых костюмах химической защиты.
19 сентября Анна Шапиро дала интервью изданию The Sun — по информации таблоида, за беседу девушка деньги не получала. Стало известно, что ей 30 лет, она родилась в Нижнем Новгороде, однако в 2006 году приняла гражданство Израиля. На данный момент она работает моделью.
Шапиро в деталях восстановила события того дня, когда их с мужем якобы попытались отравить. По ее словам, посетить ресторан Prezzo ей с мужем посоветовала хозяйка дома, который арендует пара. Девушка знала, что в 300 метрах от этого заведения располагается ресторан Zizzi — именно в нем в день отравления обедали
«Я засмеялась и сказала хозяйке: надеюсь, нас не отравят», — рассказала Шапиро.
Супруги заказали в ресторане пиццу, рыбу, овощи, картофель и два бокала белого вина. Через некоторое время Кингу стало плохо, он отправился в уборную.
«Я увидела, как он лежит на полу около раковин — лицом вниз, у него тряслись руки. Я подумала, что это припадок, попыталась его поднять, однако из его рта шла пена, и он оттолкнул меня. Я быстро побежала вниз за помощью», — заявила она в интервью.
Вместе с мужем ее госпитализировали в больницу — Кинга ввели в искусственную кому.
Шапиро заявила, что она, как и
«Больше ничего комментировать не буду. Люди делают голословные заявления в отношении нас. У меня есть адвокат», — заявила она в четверг The Sun. По словам девушки, ее муж пребывает в плохом самочувствии — он испытывает сильные головные боли.
«Вы знаете уже, честно говоря, я не думаю, что в дальнейшем есть смысл комментировать подобные сообщения и подобные новости. Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна», — заявил он.
Напомним, что все началось с отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оно произошло 4 марта в британском Солсбери — выяснилось, что россияне были отравлены
Москва неоднократно предлагала помощь в расследовании дела Скрипалей, однако британские власти игнорировала все инициативы. Впоследствии в лаборатории
В начале сентября прокуратура Великобритании опубликовала фотографии двух подозреваемых в отравлении. Ими оказались Александр Петров и Руслан Боширов — якобы офицеры ГРУ. В середине месяца мужчины дали интервью телеканалу RT.
В нем они заявили, что посещали Соединенное королевство в туристических целях — в том числе, чтобы посетить «знаменитый Солсберецкий собор» и взглянуть на его «123-метровый шпиль». По словам Петрова и Боширова, они не имеют отношения к российской разведке и делу Скрипалей.
Мужчины сообщили, что они заняты в
Помимо Скрипалей, от воздействия «Новичка» в июне пострадали британцы Дон Стерджес и Чарли Роули, которые проживали в городе Эймсбери — он расположен недалеко от Солсбери. Роули нашел флакон