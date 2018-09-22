Митинги КПРФ против пенсионной реформы в Приморье и Сибири собрали от 25 до 800 человек

В Кемеровской области численность протестующих против пенсионной реформы резко снизилась, несмотря на ожидания организаторов акций. Так, при заявленной численности в тысячу человек на акцию в Новокузнецке вышло всего 90 участников.

В городе Анжеро-Судженск Кемеровской области на акции против пенсионного возраста собралось всего 25 человек, при том, что организаторы ожидали около 150 участников. За двадцать дней, прошедших с предыдущей акции, численность митингующих снизилась в два раза.

В Барнауле КПРФ смогла привлечь к участию в митинге 800 человек, а в Омске — 400. В Магадане, Южно-Сахалинске и Биробиджане к акциям присоединились от 45 до 120 человек.

На Дальнем Востоке максимальная численность протестных акций составила 250 человек: она была зафиксирована во Владивостоке. В Хабаровске собралось 150 участников митинга, а в Комсомольске-на-Амуре вышло на улицы около 100 человек.