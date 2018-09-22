Коалиция США вывезла из сирийской провинции «чиновников» ИГ*
ДАМАСК, 22 сен — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США вывезла из сирийской провинции
ДАМАСК, 22 сен — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США вывезла из сирийской провинции
По данным агентства, коалиция осуществила десант в районе деревни
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года ведет операцию против террористов по запросу Дамаска.
Нападение на Пальмиру
В начале сентября боевики атаковали позиции сирийской армии в 36 километрах
Двое боевиков были убиты, еще двое попали в плен и дали показания. В частности, они рассказали, что должны были провести в районе Пальмиры серию терактов и обеспечить проход к городу главных сил террористов. Захватить Пальмиру они планировали в течение недели.
Боевики, по их словам, принадлежали к бандформированию «Восточные львы», насчитывающему около 500 человек. Их лагерь подготовки находился в районе
Один из пленных террористов рассказал, что их группу готовили в том числе инструкторы из США. При этом оружие и боеприпасы поставлялись с американской базы.
* Запрещенная в России террористическая организация.