Коалиция США вывезла из сирийской провинции «чиновников» ИГ*

По данным агентства, коалиция осуществила десант в районе деревни аль-Мурашида, где сосредоточены ИГ*, и вывезла «чиновников» группировки в неизвестном направлении.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года ведет операцию против террористов по запросу Дамаска.

Нападение на Пальмиру

В начале сентября боевики атаковали позиции сирийской армии в 36 километрах юго-восточнее Пальмиры. Они пытались прорваться из района населенного пункта Эт-Танф.

Двое боевиков были убиты, еще двое попали в плен и дали показания. В частности, они рассказали, что должны были провести в районе Пальмиры серию терактов и обеспечить проход к городу главных сил террористов. Захватить Пальмиру они планировали в течение недели.

Боевики, по их словам, принадлежали к бандформированию «Восточные львы», насчитывающему около 500 человек. Их лагерь подготовки находился в районе Эт-Танфа рядом с американской военной базой.

Один из пленных террористов рассказал, что их группу готовили в том числе инструкторы из США. При этом оружие и боеприпасы поставлялись с американской базы.