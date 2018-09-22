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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

ИГ взяло ответственность за теракт в Иране

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в южном иранском городе Ахваз, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное ИГ информационное агентство Amaq.

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Официальный представитель ВС Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи считает, что совершившие атаку боевики связаны с США и с израильской службой внешней разведки «Моссад».

«Эти террористы были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива. Они не являются членами ИГ или других группировок, борющихся с исламской системой Ирана, но они связаны с США и “Моссадом”», — цитирует ТАСС представителя иранских ВС.

Напомним, жертвами стрельбы на параде стали 24 человека, еще 53 получили ранения. По словам очевидцев, огонь по толпе открыла группа мужчин в военной форме.

Двое предполагаемых боевиков были убиты, еще двое задержаны. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма» и США.

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13:57 (мск)© Ньюстюб
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