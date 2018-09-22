نخستین فیلم از تیراندازی شدید به رژه نیروهای مسلح در اهواز#رژه_اهواز pic.twitter.com/qt0GtVrviZ— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.
ИГ взяло ответственность за теракт в Иране
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в южном иранском городе Ахваз, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное ИГ информационное агентство Amaq.
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