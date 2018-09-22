ИГ взяло ответственность за теракт в Иране

Официальный представитель ВС Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи считает, что совершившие атаку боевики связаны с США и с израильской службой внешней разведки «Моссад».

«Эти террористы были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива. Они не являются членами ИГ или других группировок, борющихся с исламской системой Ирана, но они связаны с США и “Моссадом”», — цитирует ТАСС представителя иранских ВС.

Напомним, жертвами стрельбы на параде стали 24 человека, еще 53 получили ранения. По словам очевидцев, огонь по толпе открыла группа мужчин в военной форме.