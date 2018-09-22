Данные об обстоятельствах крушения Ил-20 будут обнародованы 23 сентября

«Будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, сирийская ПВО, а именно ракета зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства, сбила Ил-20 над Средиземным морем вечером 17 сентября. Россия обвинила в крушении самолета Израиль, который примерно в это время атаковал Латакию. В четверг, 20 сентября, в Москве прошли переговоры между представителями Минобороны РФ и делегацией израильских военных. Израильтяне привезли с собой 40-страничный доклад, призванный пролить свет на инцидент.