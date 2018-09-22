Данные об обстоятельствах крушения Ил-20 будут обнародованы 23 сентября
Минобороны России сообщило, что детальная информация об обстоятельствах крушения сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20 будет опубликована 23 сентября.
Минобороны России сообщило, что детальная информация об обстоятельствах крушения сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20 будет опубликована 23 сентября.
«Будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, сирийская ПВО, а именно ракета