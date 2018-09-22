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20:47 (мск), источник: РИА Новости

Корабли ВМС Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» — находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

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Источник: РИА Новости

«В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления “Донбасс” и буксир “Корец” — находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в погрануправлении, «в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России».

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