Корабли ВМС Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма

«В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления “Донбасс” и буксир “Корец” — находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы.