Корабли ВМС Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Два корабля
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Два корабля
«В настоящее время два корабля
Как отметили в погрануправлении, «в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России».
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