Зоозащитники рассказали о голодающих полицейских лошадях
Базирующиеся на ипподроме Саратова ведомственные лошади полицейского кавалерийского полка голодают. Об этом сообщил портал «Саратов 24».
Базирующиеся на ипподроме Саратова ведомственные лошади полицейского кавалерийского полка голодают. Об этом сообщил портал «Саратов 24».
«У служебных лошадей отдельная конюшня. Животные даже не реагировали, когда мы к ним подошли. Одни кости торчат. Ситуация ужасная. Полицейские над ними просто издеваются», — заявила тогда изданию местная жительница. Портал выяснил, что непарнокопытные находятся в одном помещении уже несколько месяцев, они не гуляют, за ними не убирают.
Публично осмотревший лошадей
22 сентября журналист Елена Налимова написала в соцсети «ВКонтакте», что изначально на ипподроме находилось 22 лошади, позднее одна из них умерла. По ее словам, волонтеры несколько раз привозили лошадям корм, причем сначала с его передачей проблем не было, но сейчас в ведомственную конюшню никого не пускают. Налимова также выяснила, что 24 сентября саратовская полиция официально объявит о судьбе лошадей.