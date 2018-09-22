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22:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Зоозащитники рассказали о голодающих полицейских лошадях

Базирующиеся на ипподроме Саратова ведомственные лошади полицейского кавалерийского полка голодают. Об этом сообщил портал «Саратов 24».

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«У служебных лошадей отдельная конюшня. Животные даже не реагировали, когда мы к ним подошли. Одни кости торчат. Ситуация ужасная. Полицейские над ними просто издеваются», — заявила тогда изданию местная жительница. Портал выяснил, что непарнокопытные находятся в одном помещении уже несколько месяцев, они не гуляют, за ними не убирают.

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Публично осмотревший лошадей профессор-ветеринар Иван Калюжный усомнился в утверждении о голодающих животных. «Говорить о том, что это животное не кормили и за ним не ухаживали, нельзя. Плюс ко всему — лошадь бодрая. Если бы ее не кормили, то у нее явно прослеживались бы такие признаки как угнетение, сонливость», — передает его слова «Свободные новости. FreeNews-Volga».

22 сентября журналист Елена Налимова написала в соцсети «ВКонтакте», что изначально на ипподроме находилось 22 лошади, позднее одна из них умерла. По ее словам, волонтеры несколько раз привозили лошадям корм, причем сначала с его передачей проблем не было, но сейчас в ведомственную конюшню никого не пускают. Налимова также выяснила, что 24 сентября саратовская полиция официально объявит о судьбе лошадей.

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