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12:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Дочь миллионера съела сэндвич и умерла в самолете

Дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза Наташа скончалась на борту рейса Лондон — Ницца после приступа аллергии, вызванного съеденным в аэропорту сэндвичем. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщает The Daily Mail.

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Перед тем, как сесть на рейс авиакомпании British Airways, девушка купила сэндвич с оливками, артишоками и тапенадой в кафе сети Pret a Manger. Уже на борту самолета у нее началась сильная аллергическая реакция. Несмотря на три дозы лекарства эпипен, которые ввел 15-летней Наташе ее отец, у девушки остановилось сердце.

По мнению врачей, реакцию могли вызвать семена кунжута, которые были добавлены в хлеб при его запекании. Кунжут входит в число 14 аллергенов, о наличии которых в пище, по британским законам, производитель должен указывать на упаковке. Однако это требование не касается заведений общепита, где еда готовится на месте и продается в тот же день.

Надим Эднан-Лаперуз является основателем компании-производителя игрушек Wow Toys. Он объявил о намерении обратиться в суд в надежде ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены.

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