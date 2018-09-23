С россиянина взыскали расходы на его отсидку

Представители ИК-3 заявили, что мужчина категорически отказался работать на предложенном ему оплачиваемом месте, хотя у него для этого нет никаких оснований (например, инвалидность I или II группы либо освобождение по болезни). В то же время его обеспечили питанием, вещами, средствами гигиены, также ему предоставили коммунально-бытовые услуги.

За период отбытия осужденным наказания на его содержание в общей сложности было потрачено 119,5 тысячи рублей.

Суд удовлетворил иск и пояснил, что исходил из требований Уголовно-исполнительного кодекса России. «Сам по себе факт уклонения от работы влечет возложение на осужденного обязанности по возмещению расходов на содержание в исправительном учреждении», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.