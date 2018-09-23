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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

С россиянина взыскали расходы на его отсидку

Заводской районный суд в Орле согласился с требованием исправительной колонии № 3 (ИК-3) в Курской области, которая подала иск к осужденному о возмещении расходов на его содержание. Об этом сообщается на сайте суда.

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Представители ИК-3 заявили, что мужчина категорически отказался работать на предложенном ему оплачиваемом месте, хотя у него для этого нет никаких оснований (например, инвалидность I или II группы либо освобождение по болезни). В то же время его обеспечили питанием, вещами, средствами гигиены, также ему предоставили коммунально-бытовые услуги.

За период отбытия осужденным наказания на его содержание в общей сложности было потрачено 119,5 тысячи рублей.

Суд удовлетворил иск и пояснил, что исходил из требований Уголовно-исполнительного кодекса России. «Сам по себе факт уклонения от работы влечет возложение на осужденного обязанности по возмещению расходов на содержание в исправительном учреждении», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.

В сентябре жительница Ханты-Мансийского автономного округа рассказала журналистам о вымогательствах в сургутской колонии, где отбывает наказание ее сын. По словам женщины, сотрудники исправительного учреждения требуют с заключенных деньги за «спокойную жизнь», а в случае, если человек отказывается платить, его переводят в карцер или на отдельную зону со строгими условиями содержания.

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