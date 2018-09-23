Гражданин России задержан в Норвегии по обвинению в шпионаже

Россиянина арестовали в пятницу рядом с аэропортом Осло. После слушания в местном окружном суде его поместили под стражу на срок в две недели.

Мужчину подозревают в шпионаже, который по мнению норвежских спецслужб, он проводил в норвежском парламенте. Он посещал проходивший в законодательном собрании семинар по диджитализации.

Полиция Осло продолжает расследовать обстоятельства инцидента с участием россиянина, который произошел в парламенте после семинара. Детали произошедшего пока не раскрываются. Семинар, в котором принимали участие административные сотрудники 34 законодательных собраний разных стран, проходил 20 и 21 сентября.