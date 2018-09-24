В иранском теракте ищут американский след

Источник: AP 2018

Госсекретарь США Майк Помпео назвал «огромной ошибкой» обвинения Ирана в причастности Вашингтона к теракту в городе Ахвазе. Ранее иранские власти возложили ответственность за гибель людей на военном параде в Ахвазе на боевиков из Иракского Курдистана, за которыми, по версии Тегерана, стоят страны Персидского залива, США и Израиль.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил нападение желанием США «создать небезопасную обстановку» в стране. В ответ постпред США при ООН Никки Хейли посоветовала иранским политикам заняться решением проблем внутри страны, а Майк Помпео напомнил: главным спонсором терроризма в США считают Иран.

Когда у вас дома произошел инцидент с нарушением безопасности, обвинять других — это огромная ошибка. Майк Помпео госсекретарь США

Заявление господина Помпео прозвучало в эфире канала Fox News. В свою очередь, Никки Хейли в интервью CNN посоветовала президенту Ирана Хасану Роухани «посмотреть в зеркало» и заняться решением внутренних проблем своей страны.

Напомним, в субботу в Ахвазе четверо вооруженных людей в военной форме открыли огонь по зрителям и участникам военного парада, посвященного годовщине ирано-иракской войны 1980−1988 годов. Стрельба длилась десять минут. Погибли не менее 29 человек, как минимум 53 получили ранения.

Трое нападавших были ликвидированы на месте, еще один скончался в больнице, сообщил замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги иранскому агентству ISMA.

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Изначально Хасан Роухани не стал никого обвинять в произошедшем, однако о причастности США к атакам заговорили члены его команды. Так, глава МИД Ирана Джавад Зариф 22 сентября рассказал, что за атакой стоят «террористы, которых нанял, тренировал, вооружал и финансировал иностранный режим». Дипломат уточнил, что речь идет о «региональных спонсорах терроризма и их американском начальстве» и пообещал: «Иран ответит быстро и решительно».

Агентство IRNA сообщило, что ответственность за преступление взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе». Иранские СМИ указывали, что террористы связаны с властями Саудовской Аравии. По версии агентства Reuters, ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Впрочем, эту версию уже опроверг представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

В интервью IRNA он заявил, что исполнители теракта не входят в ИГ или другие группировки, «борющиеся с исламской системой Ирана», а нападение организовали «две страны Персидского залива». При этом в конечном счете за терактом стоят США и израильская разведка «Моссад». Вскоре замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги уточнил: террористы прибыли из Иракского Курдистана и относятся к группировкам, «которые иранские вооруженные силы атаковали» в этой автономии «некоторое время назад».

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил, что действия «наемных террористов» — это «продолжение заговоров государств, действующих в регионе при поддержке США», которые направлены на создание небезопасной обстановки в стране.

Поначалу в Вашингтоне не реагировали на подобные обвинения.

Мы солидарны с иранским народом в борьбе с радикальным исламским терроризмом и выражаем ему сочувствие в такое ужасное время. США осуждают все акты терроризма и потерю невинных жизней. Хизер Науэрт представитель Госдепартамента

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Реакция последовала только после заявления президента Роухани, который в воскресенье выразил уверенность, что «маленькие марионеточные страны в регионе получают поддержку Америки, а США провоцируют их и дают им необходимые средства». В свою очередь, Майк Помпео не только опроверг причастность США к теракту в Ахвазе, но и отметил, что между президентом Трампом и Али Хаменеи мог бы состояться «важный и интересный разговор».

«Президент сказал, что будет разговаривать с кем угодно (из руководства Ирана.— “Ъ”), если мы сможем вести конструктивные переговоры. Мы хотим, чтобы Иран перестал быть крупнейшим в мире государством—спонсором терроризма», — подчеркнул американский госсекретарь.

Лидеры третьих стран не стали комментировать обмен обвинениями между США и Ираном и ограничились осуждением теракта. Телеграмму с соболезнованиями семьям погибших и раненым направил и президент РФ Владимир Путин, назвавший атаку в Ахвазе «кровавым преступлением» и выразивший надежду, что «все причастные к нему понесут заслуженное наказание».

Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с иранскими партнерами в противостоянии этому злу. Владимир Путин президент России

Среди выразивших свои соболезнования — представительство ООН в Иране и лично генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, МИДы Ирака, Сирии и Франции, дипломаты Дании, Нидерландов и Великобритании.

Представителей трех последних стран в воскресенье, впрочем, вызвали в иранский МИД. Внешнеполитическое ведомство возмутило, что подозреваемые в теракте группировки из Иракского Курдистана не входят в списки террористических организаций ЕС.