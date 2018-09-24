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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Отец погибшей от укуса собаки девочки в Ленобласти зарубил овчарку топором

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Отец погибшей от укуса собаки девочки в Ленинградской области зарубил овчарку топором, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного управления СК.

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Ранее СК сообщало, что 9-летняя девочка погибла от укуса собаки во время игры в Приозерском районе Ленинградской области. Бельгийская овчарка напала на нее, укусив в шею. Ребенок скончался по пути в больницу. Следователи установили, что владельцем собаки, взятой из приюта, был друг семьи, приглашенный для ремонта электропроводки, он оставил собаку без намордника во дворе.

«Когда ребенка передали врачам, отец расправился с собакой, он зарубил ее топором», — сказал собеседник агентства. По его словам, тело убитой овчарки мужчина оттащил от дома к мусорным бакам.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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