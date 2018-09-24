Отец погибшей от укуса собаки девочки в Ленобласти зарубил овчарку топором

Ранее СК сообщало, что 9-летняя девочка погибла от укуса собаки во время игры в Приозерском районе Ленинградской области. Бельгийская овчарка напала на нее, укусив в шею. Ребенок скончался по пути в больницу. Следователи установили, что владельцем собаки, взятой из приюта, был друг семьи, приглашенный для ремонта электропроводки, он оставил собаку без намордника во дворе.