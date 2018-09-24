Лидер «Христианского государства» Калинин вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Источник: РИА "Новости"

«По истечении срока содержания под стражей, который закончился 23 сентября, Калинин был освобожден из следственного изолятора», — сказал собеседник агентства. По его словам, следователь избрал Калинину меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Лидеру «Христианского государства» предъявлено обвинение в четырех эпизодах принуждения к отказу от совершения сделки и возбуждении ненависти либо вражды. В настоящее время расследование завершено, защита знакомится с материалами дела.

Калинин был задержан 23 сентября 2017 года в рамках уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. В тот же день Таганский суд санкционировал его арест. Свою вину Калинин не признает, однако не отрицает, что по религиозным убеждениям отправлял в кинотеатры письма с угрозами.

В сентябре прошлого года адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин написал на своей странице в «Фейсбуке», что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. На прикрепленных фотографиях видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть».

Полиция по факту возгорания автомобилей «Хонда» и «Мерседес» возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, в рамках которого впоследствии были задержаны брат Калинина Юрий, Александр Баянов и Денис Манталуца. Хамовнический суд Москвы 29 марта приговорил всех троих к двум годам заключения каждого.