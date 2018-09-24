Сотрудники ФСБ задержали на Кубани украинского шпиона

Источник: РИА "Новости"

«На территории Краснодарского края был раскрыт сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Минобороны», — отметили в пресс-службе УФСБ.

По информации российского ведомства, Стефаненко приехал в Россию якобы с целью трудоустройства и проживания. Украинцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления по ст. 276 УК (шпионаж).