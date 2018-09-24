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15:05 (мск), источник: Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали на Кубани украинского шпиона

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, собиравшего информацию о расположенных в регионе военных объектах. Задержанный оказался сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кубани. Мужчина был выдворен за пределы Российской Федерации.

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Источник: РИА "Новости"

«На территории Краснодарского края был раскрыт сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Минобороны», — отметили в пресс-службе УФСБ.

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По информации российского ведомства, Стефаненко приехал в Россию якобы с целью трудоустройства и проживания. Украинцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления по ст. 276 УК (шпионаж).

В феврале сотрудники ФСБ задержали в Симферополе украинца Константина Давыденко. Его подозревали в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Давыденко собирал и передавал украинским спецслужбам информацию, относящуюся к гостайне. Речь шла о деятельности частей Росгвардии и отдельных сотрудников ФСБ. В отношении Давыденко возбудили уголовное дело по статье «шпионаж».

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