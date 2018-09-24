В Забайкалье уборщица лечила пациентов из-за нехватки врачей

По распоряжению заместителя главного врача уборщица делала больным перевязки и уколы. Единственный фельдшер села в это время был в отпуске. Узнав об этом, местные жители обратились в прокуратуру.

В руководстве больницы составили график дежурств, по которому врачей будут отправлять работать в село, пока фельдшер не выйдет из отпуска. Кроме того, заместителя главврача, отдавшего распоряжение уборщице, привлекут к дисциплинарной ответственности. В прокуратуре отметили, что будут добиваться для медика более серьезного наказания.