Bild: берлинская полиция взяла Петра Верзилова под защиту
Полиция Берлина взяла участника
Полиция Берлина взяла участника
По данным газеты, Верзилов и другие активисты Pussy Riot «чувствуют опасность» в Берлине. По словам Бизиля, который наблюдает за активистами, двое неизвестных проследовали за менеджером Верзилова до больницы. После этого полиция решила поставить охрану в отделение, где лежит россиянин.
Также, по информации Bild, полицейских отправили к дому, где живут родственники Верзилова.
В полиции Берлина изданию отказались комментировать информацию о мерах по безопасности Верзилова и его близких.
Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября вскоре после заседания суда по административному делу против его подруги Вероники Никульшиной. Сообщалось, что он в тяжелом состоянии. По словам Никульшиной, Верзилов сказал ей, что «начал терять зрение».
По данным «Интерфакса», российские врачи исключили версию отравления. Источник издания говорил, что активист поступил в «предынсультном состоянии». Тем не менее, близкие Верзилова считают, что его отравили. Его перевезли в берлинскую больницу, а 18 сентября германские врачи заявили, что нашли в его организме следы токсинов.
24 сентября стало известно, что адвокат Дмитрий Динзе попросил Следственный комитет по Москве проверить возможное отравление Верзилова. Основанием для этого стала статья «Медиазоны», в которой журналисты собрали основные факты и версии того, что случилось ее издателем.