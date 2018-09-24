Bild: берлинская полиция взяла Петра Верзилова под защиту

Источник: AP 2018

По данным газеты, Верзилов и другие активисты Pussy Riot «чувствуют опасность» в Берлине. По словам Бизиля, который наблюдает за активистами, двое неизвестных проследовали за менеджером Верзилова до больницы. После этого полиция решила поставить охрану в отделение, где лежит россиянин.

Также, по информации Bild, полицейских отправили к дому, где живут родственники Верзилова.

В полиции Берлина изданию отказались комментировать информацию о мерах по безопасности Верзилова и его близких.

Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября вскоре после заседания суда по административному делу против его подруги Вероники Никульшиной. Сообщалось, что он в тяжелом состоянии. По словам Никульшиной, Верзилов сказал ей, что «начал терять зрение».

По данным «Интерфакса», российские врачи исключили версию отравления. Источник издания говорил, что активист поступил в «предынсультном состоянии». Тем не менее, близкие Верзилова считают, что его отравили. Его перевезли в берлинскую больницу, а 18 сентября германские врачи заявили, что нашли в его организме следы токсинов.