Челябинск утонул в мусоре
В городе объявлен режим повышенной опасности.
В городе объявлен режим повышенной опасности.
В Челябинске объявлен режим повышенной опасности
Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Челябинска объявила режим повышенной опасности
За несколько дней от горожан поступили сотни жалоб на горы отходов во дворах. В начале прошлой недели к вывозу мусора подключился оператор челябинского кластера — ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС, Магнитогорск). Как отметил сегодня на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев, к концу недели ситуация улучшилась. «Мы вышли на объемы, которые ранее выполняли подрядчики МУП “Горэкоцентр”, а это примерно 50% всех отходов. Но в четверг, 20 сентября, другой оператор ТКО — ООО “Горэкоцентр+” в одностороннем порядке расторг договоры и прекратил вывозить мусор с оставшихся в городе площадок. Правовую оценку их действиям даст прокуратура и
В Челябинск уже привлекли спецтехнику из Екатеринбурга, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, на подходе Курган. Разгребать мусорные завалы предстоит также мусоровозам из Саратова и
По мнению руководителя ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами «Чистая среда», члены которой отказались возить мусор в Полетаево, Константина Смолина, отвечать за происходящее в городе должны чиновники, поскольку перевозчики неоднократно предупреждали власти и
С ним не согласен член межведомственного экспертного совета по отходам при Минприроды России Виталий Безруков:
То, что у перевозчиков нет денег на топливо, полная чушь. Неделю они возили отходы в Полетаево, все всех устраивало. Но потом ряд компаний, аффилированных с несколькими коммерческими лицами, стали выступать за удорожание тарифа в четыре раза, чтобы получать сверхприбыль. Анализируя доходы компаний, а у некоторых они составляют от 200 до 500 млн руб., говорить о финансовых проблемах не приходится.
Господин Безруков подчеркивает, что только от населения перевозчики ежемесячно получают около 70 млн руб., при этом потребители оплачивают услугу вперед, а значит деньги должны быть на счетах компаний.
По словам члена экспертного совета, после отказа челябинских перевозчиков возить мусор, власти «начали активно искать альтернативные компании, сейчас на рынок заходят новые игроки». Перечислять компании, с которыми заключены договоры на перевозку ТКО, господин Безруков отказался, объяснив это тем, что «недобросовестные перевозчики разными путями и угрозами пытаются выгнать новых участников с рынка, вплоть до обещаний поджечь их спецтехнику». Перевозчики настаивают, что именно в отношении них совершенны неправомерные действия. «Почему нас пытаются выдавить с рынка? Ну такой отбор проводит администрация. Видимо, чиновники полагают, что наши местные компании не могут справиться, поэтому привлекают организации из других городов», — заключает Смолин.
Председатель комиссии по ЖКХ городской думы Дмитрий Холод полагает, что к мусорному коллапсу в Челябинске привел «какой-то сбой», но сейчас наблюдается «положительный сдвиг», при этом ответственность за работу мусорного рынка согласно действующему законодательству лежит на регоператоре по обращению с отходами.
Юлия Димова, Челябинск