Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крым по тревоге перебрасывают истребители и бомбардировщики
Еще четыре страны присоединились к антироссийским санкциям ЕС
Дарья Мельникова перестала скрывать беременность
России предрекли дачный провал
Поворот, случившийся в жизни экс-жены Аршавина после развода
Секс, нож и видеоЕсть ли что-нибудь хуже эротических триллеров и почему их всё еще снимают
Захарова объяснила, почему белорусов нельзя назвать «друзьями»
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
Дана Борисова рассказала о съемках в «Битве экстрасенсов»
Дапкунайте и Деревянко снялись в постельной сцене
Хабенский и Литвинова скоро станут родителями - мнение СМИ
В Сети говорят о смерти престарелой жены Солнцева
Реакция Порошенко на проход кораблей Украины под Крымским мостом
3 города РФ попали в рейтинг самых опасных в мире
Актриса Августа Кленчина скончалась по неизвестной причине - СМИ
"Мы вместе!": Волочкова воссоединилась с экс-мужем
Отец зарубил топором овчарку, загрызшую его дочку
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
17:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Челябинск утонул в мусоре

В городе объявлен режим повышенной опасности.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Челябинске объявлен режим повышенной опасности из-за отказа перевозчиков вывозить мусор на полигон в Полетаево после закрытия городской свалки в областном центре. По решению властей из резервного фонда выделено 14 млн руб. на очистку города от ТКО. К работам уже подключились операторы из других регионов.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Челябинска объявила режим повышенной опасности из-за свалок, образовавшихся на мусорных площадках города. 11 сентября единственный полигон по утилизации отходов в Металлургическом районе полностью прекратил работу. За день до этого районный суд Челябинска по иску прокуратуры приостановил деятельность муниципального оператора коммунальных отходов, предприятия «Горэкоцентр», складировавшего мусор на площадке городской свалки, не включенной в государственный реестр объектов размещения ТКО. Согласно принятой в 2016 году территориальной схеме по обращению с отходами до ввода в эксплуатацию полигона в Чишме весь мусор, генерируемый в Челябинске, решено вывозить на временные площадки в Полетаево, Копейск и поселок Урефты. В связи с увеличением транспортного плеча в середине августа перевозчики обратились в администрацию города с предложением повысить тарифы на вывоз отходов, как это было сделано в конце 2017 года для МУП «Горэкоцентр». 30 августа южноуральские депутаты утвердили поправки, касающиеся субсидирования недополученных доходов для полигонов ТКО.

Проработав неделю после переноса городской свалки за черту города, перевозчики перестали вывозить отходы с контейнерных площадок, и Челябинск буквально утонул в мусоре.
Новость
Деньги — на мусорку. С января плата за коммуналку может резко вырасти

За несколько дней от горожан поступили сотни жалоб на горы отходов во дворах. В начале прошлой недели к вывозу мусора подключился оператор челябинского кластера — ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС, Магнитогорск). Как отметил сегодня на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев, к концу недели ситуация улучшилась. «Мы вышли на объемы, которые ранее выполняли подрядчики МУП “Горэкоцентр”, а это примерно 50% всех отходов. Но в четверг, 20 сентября, другой оператор ТКО — ООО “Горэкоцентр+” в одностороннем порядке расторг договоры и прекратил вывозить мусор с оставшихся в городе площадок. Правовую оценку их действиям даст прокуратура и контрольно-счетная палата», — рассказал градоначальник, отметив, что сильнее других пострадал Калининский район, который практически полностью (300 контейнерных площадок) обслуживался частным оператором.

Господин Тефтелев добавил, что для ликвидации скопившегося мусора принято решение направить из резервного фонда транш в размере 14 млн руб.

В Челябинск уже привлекли спецтехнику из Екатеринбурга, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, на подходе Курган. Разгребать мусорные завалы предстоит также мусоровозам из Саратова и Ханты-Мансийска. Полигон ТКО в Полетаево переведен на круглосуточную работу. Навести порядок обещают за десять дней.

По мнению руководителя ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами «Чистая среда», члены которой отказались возить мусор в Полетаево, Константина Смолина, отвечать за происходящее в городе должны чиновники, поскольку перевозчики неоднократно предупреждали власти и жилищно-коммунальные организации о грядущем увеличении финансовой нагрузки. Он отметил, что за неделю транспортировки отходов в Полетаево перевозчики «сожгли месячный запас топлива, и теперь не то чтобы не хотят вывозить мусор, а физически не могут этого сделать». Господин Смолин добавил, утвержденная на областном уровне субсидия участникам мусорного рынка (отмена платы за размещение отходов на свалке, ранее составляла 300 руб за тонну.— «Ъ») компенсирует лишь незначительную часть понесенных ими затрат.

С ним не согласен член межведомственного экспертного совета по отходам при Минприроды России Виталий Безруков:

То, что у перевозчиков нет денег на топливо, полная чушь. Неделю они возили отходы в Полетаево, все всех устраивало. Но потом ряд компаний, аффилированных с несколькими коммерческими лицами, стали выступать за удорожание тарифа в четыре раза, чтобы получать сверхприбыль. Анализируя доходы компаний, а у некоторых они составляют от 200 до 500 млн руб., говорить о финансовых проблемах не приходится.

Господин Безруков подчеркивает, что только от населения перевозчики ежемесячно получают около 70 млн руб., при этом потребители оплачивают услугу вперед, а значит деньги должны быть на счетах компаний.

Новость
Французы привлекут грачей к уборке мусора в парке

По словам члена экспертного совета, после отказа челябинских перевозчиков возить мусор, власти «начали активно искать альтернативные компании, сейчас на рынок заходят новые игроки». Перечислять компании, с которыми заключены договоры на перевозку ТКО, господин Безруков отказался, объяснив это тем, что «недобросовестные перевозчики разными путями и угрозами пытаются выгнать новых участников с рынка, вплоть до обещаний поджечь их спецтехнику». Перевозчики настаивают, что именно в отношении них совершенны неправомерные действия. «Почему нас пытаются выдавить с рынка? Ну такой отбор проводит администрация. Видимо, чиновники полагают, что наши местные компании не могут справиться, поэтому привлекают организации из других городов», — заключает Смолин.

Председатель комиссии по ЖКХ городской думы Дмитрий Холод полагает, что к мусорному коллапсу в Челябинске привел «какой-то сбой», но сейчас наблюдается «положительный сдвиг», при этом ответственность за работу мусорного рынка согласно действующему законодательству лежит на регоператоре по обращению с отходами.

Юлия Димова, Челябинск

Следите за развитием темы«Мусорный кризис»
 Почему Израиль встречает россиян недружелюбно
Сбербанк заработал 10 млрд. рублей благодаря санкциям
Путин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300
Защитник сборной Хорватии объяснил, почему не пожал руку Путину
Наталья Поклонская предложила не повышать пенсионный возраст
Крупнейшее в истории вымирание оказалось мгновенным
Женщина нашла на клумбе двухголовую гадюку (видео)
Пенсионерка нашла любовное послание, которому 236 лет
Подросток 49 дней дрейфовал в море в деревянной хижине (видео)
Спорт
«Локо» завалил старт и может расстаться с Семиным. Верно ли это? Прямо сейчас формальный повод есть: «Локомотив» — одиннадцатый после восьми туров, на неделе влетел 0:3 «Галатасараю» в Лиге чемпионов и получил пять от «Зенита»
Hi-Tech
Ученые разгадали структуру загадочного минерала И предсказали существование нового вещества.
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме Ульяна снимется в ленте под рабочим названием «Северный ветер»
Недвижимость
Названа лучшая профессия для покупки жилья
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней
Горячие темы на «Детях»
Belochka Мужчины зажрались или у меня предвзятое мнение 385
Все будет офигенно Мужчины зажрались или тема наоборот 374
елена базарова Очень высокий рост у ребенка. 327
Ваше Величество Светская жизнь - 4 265
Леди
20 лучших осенних платьев до 5000 рублей Мы нашли 20 вариантов, в которых ты не замерзнешь и которые можно носить и с кедами, и с казаками, и с грубыми армейскими ботинками
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь