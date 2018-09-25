Совбез ООН заявил о необходимости привлечения к суду организаторов теракта в Иране

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Совет Безопасности (СБ) ООН осуждает теракт в Ахвазе и подчеркивает необходимость поиска и привлечения к ответственности организаторов данной атаки. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении для прессы данного органа.

В документе констатируется, что СБ «осуждает самым решительным образом отвратительный и трусливый теракт» в Ахвазе, выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшей поправки пострадавшим.

«Члены Совбеза вновь заявляют, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности», — указали в СБ.

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«Члены СБ подчеркивают, что нужно привлечь к ответственности и отдать под суд исполнителей, организаторов и спонсоров этих постыдных террористических актов и призывают все государства в соответствии с их обязательствами, согласно международному праву и соответствующим резолюциям Совбеза, активно сотрудничать в этом отношении с властями Исламской Республики Иран и всеми соответствующими ведомствами», — говорится в документе. В заявлении также констатируется, что «любые террористические акты являются преступными и не имеют оправдания, вне зависимости от того, чем они мотивированы, когда, где и кем совершены».