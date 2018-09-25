Гендиректор предприятия на Камчатке обвиняется в хищении 4,3 млн рублей из бюджета

Источник: AP 2018

Генеральный директор предприятия на Камчатке обвиняется в хищении 4,3 млн рублей бюджетных средств при ремонте общежития в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального СК.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО “Вакард-Строй”. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) <…> Преступными действиями обвиняемого бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа причинен имущественный вред в виде материального ущерба на сумму более 4,26 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году фигурант заключил муниципальный контракт на ремонт 78 жилых помещений в общежитии, расположенном в Петропавловске-Камчатском. На эти цели из городского бюджета выделили около 8 млн рублей.

Как сообщается на сайте СК, предприниматель умолчал о выполнении работ в меньшем объеме, чем предусмотрено контрактом, и предоставил в администрацию документы с заведомо ложными сведениями, в результате чего необоснованно получил 4,26 млн рублей.