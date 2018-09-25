Гендиректор предприятия на Камчатке обвиняется в хищении 4,3 млн рублей из бюджета
ТАСС, 25 сентября — Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ТАСС, 25 сентября — Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Генеральный директор предприятия на Камчатке обвиняется в хищении 4,3 млн рублей бюджетных средств при ремонте общежития в
«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО “Вакард-Строй”. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) <…> Преступными действиями обвиняемого бюджету
По данным следствия, в 2015 году фигурант заключил муниципальный контракт на ремонт 78 жилых помещений в общежитии, расположенном в
Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, отметили в региональном СК.