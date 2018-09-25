National Geographic воссоздал «смертельную спираль» пропавшего рейса MH370

Авторы передачи смоделировали возможную ситуацию, в результате которой у Boeing-777 после отклонения от маршрута закончилось горючее. Согласно версии, первоначально у лайнера отказал правый двигатель, после чего автопилот выровнял самолет влево, чтобы компенсировать крен. Затем, через две минуты, перестал работать и левый двигатель, в результате чего Boeing вошел в «смертельную спираль» и врезался в море.
Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения лайнера.
По итогам многолетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, воздушное судно так и не были найдено.