Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крупная ошибка: США жестко ответили на поставки С-300 в Сирию
Экс-консул Израиля советует России не позориться с С-300 в Сирии
Младшая дочь певицы Славы решила заниматься восточными единоборствами
Что означает покупка жилья по 214-ФЗ и безопасна ли она?
Глава ПФР ответил на претензию о «дворцах» фонда
Ностальгия по ящикуГде сейчас доктор Курпатов и другие известные ведущие
Викторию Лопыреву заподозрили в беременности
Беременная Регина Тодоренко пришла на шоу в мини и на каблуках
Стало известно, кто заменит Надежду Бабкину на «Первом канале»
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме
Слезы зала, гнев Роналду: как Модрич стал лучшим игроком
«За четверной прыжок подарили самокат»: в чем феномен Трусовой
Поворот, случившийся в жизни экс-жены Аршавина после развода
Как живут многодетные знаменитости
После объявления диагноза муж Бородиной отказался от операции
Модели с тройной грудью на подиуме удивили богему
Соврала организаторам, Мисс Украина со скандалом лишилась короны
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
13:16 (мск), источник: РИА Новости

National Geographic воссоздал «смертельную спираль» пропавшего рейса MH370

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Канал National Geographic в рамках проекта «Осушить океаны» снял документальный фильм о последних мгновениях загадочно исчезнувшего лайнера Boeing-777 рейса MH370, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин, об этом сообщает Sputnik International.

Наверх

Авторы передачи смоделировали возможную ситуацию, в результате которой у Boeing-777 после отклонения от маршрута закончилось горючее. Согласно версии, первоначально у лайнера отказал правый двигатель, после чего автопилот выровнял самолет влево, чтобы компенсировать крен. Затем, через две минуты, перестал работать и левый двигатель, в результате чего Boeing вошел в «смертельную спираль» и врезался в море.

Во время загрузки произошла ошибка.

Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения лайнера.

По итогам многолетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, воздушное судно так и не были найдено.

 'Нас ждет кошмар?': израильские СМИ — о поставке С-300 Сирии
Воссоздана 'смертельная спираль' пропавшего рейса MH370
Принят закон о трудоустройстве граждан предпенсионного возраста
Новый губернатор Владимирской области предложил Орловой уехать
В России подорожает одежда и обувь
Защитник сборной Хорватии объяснил, почему не пожал руку Путину
ФСБ начала проверку утечки данных Петрова и Боширова
В России хотят ввести наказание за фальсификацию продукции
Спорт
Слезы зала, гнев Роналду: как Модрич стал лучшим игроком Лучшим игроком прошедшего сезона по версии ФИФА стал Лука Модрич, который прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду, длившуюся 11 лет
Hi-Tech
Закрытая страница и еще 7 полезных функций ВКонтакте, которые упростят вам жизнь Прокачиваем страничку.
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
Марина Александрова и внучка Евстигнеева снялись вместе Зрителей «Первого» ждет мини-сериал «Операция „Сатана“»
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Дети
Викторию Лопыреву заподозрили в беременности Необычный наряд модели стал поводом для слухов
Леди
13 пар не черной обуви, которая подойдет к любой вещи Сегодня лучший день, чтобы выйти из своей зоны комфорта и попробовать что-то совершенно новое
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь