В СНГ заявили о планах террористов создать «халифат» в Центральной Азии

Источник: AP 2018

Об этом он заявил на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимом в рамках учений «Иссык-Куль — Антитеррор-2018».

По его словам, боевики также пытаются активизировать «спящие джамааты (ячейки. — Прим. ред.)» в регионе.

Читайте также Число терактов в мире сократилось на четверть

В свою очередь, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков отметил, что террористические угрозы в Центральной Азии и странах СНГ только усиливаются и принимают долговременный характер.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что террористы пытаются проникнуть в регион с севера Афганистана для того, чтобы дестабилизировать обстановку, добавил он.

Еще в июне заместитель директора ФСБ, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин заявил, что «Исламское государство"*, несмотря на понесенные потери, продолжает расползаться по всему миру и остается серьезной угрозой.

Как считает директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, «щупальца ИГ*» протянулись практически по всему региону Ближнего Востока и Центральной Азии.