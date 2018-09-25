Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
52-летняя Татьяна Лазарева опубликовала фото в бикини
Откровенной вечеринкой тюменских студентов заинтересовались в СК
В Москву съедутся талантливые дети со всего мира
Какой срок годности у проводки и труб в квартире
«Ее погубил образ Салтычихи»: почему Орлова проиграла выборы
Секс, нож и видеоЕсть ли что-нибудь хуже эротических триллеров и почему их всё еще снимают
10-летний сын Екатерины Климовой полетал на вертолете
Ольга Шелест позабавила соцсети семейным снимком
Дана Борисова рассказала о съемках в «Битве экстрасенсов»
Дапкунайте и Деревянко снялись в постельной сцене
Модрич — лучший игрок года по версии ФИФА
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
СМИ: раздражение действиями партий ЛДПР и КПРФ в Кремле есть
Реакция США на поставку РФ в Сирию С-300
СМИ: Модели с тройной грудью вышли на подиум, удивив богему
Украина напугана перехватом РФ военного самолета
Откровенной вечеринкой тюменских студентов заинтересовались в СК
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
10:38 (мск), источник: РИА Новости

В СНГ заявили о планах террористов создать «халифат» в Центральной Азии

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 сен — РИА Новости. «Исламское государство"* хочет создать «халифат» в Центральной Азии, рассказал руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

Наверх
Источник: AP 2018

Об этом он заявил на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимом в рамках учений «Иссык-Куль — Антитеррор-2018».

По его словам, боевики также пытаются активизировать «спящие джамааты (ячейки. — Прим. ред.)» в регионе.
Читайте также
Число терактов в мире сократилось на четверть

В свою очередь, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков отметил, что террористические угрозы в Центральной Азии и странах СНГ только усиливаются и принимают долговременный характер.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что террористы пытаются проникнуть в регион с севера Афганистана для того, чтобы дестабилизировать обстановку, добавил он.

Еще в июне заместитель директора ФСБ, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин заявил, что «Исламское государство"*, несмотря на понесенные потери, продолжает расползаться по всему миру и остается серьезной угрозой.

Как считает директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, «щупальца ИГ*» протянулись практически по всему региону Ближнего Востока и Центральной Азии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 Израиль может попытаться помешать поставке С-300 в Сирию
В Европу из Москвы привезли заразный бред. Заболел экс-олигарх
Россия нашла ответ на гибель экипажа Ил-20
Берет свое: почему растет рубль и как долго это продлится
Защитник сборной Хорватии объяснил, почему не пожал руку Путину
Китай предложил России объединить усилия против санкций США
Испортили воздух. Как коровы и овцы вредят окружающей среде
«Ведомости» узнали о планах властей наказать ЛДПР и КПРФ
Просмотр телефона супруга предложили считать преступлением
Спорт
Модрич — лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану и Лионель даже не приехали на церемонию
Hi-Tech
Ученые разгадали структуру загадочного минерала И предсказали существование нового вещества.
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме Ульяна снимется в ленте под рабочим названием «Северный ветер»
Недвижимость
Названа лучшая профессия для покупки жилья
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней
Дети
Викторию Лопыреву заподозрили в беременности Необычный наряд модели стал поводом для слухов
Леди
13 пар не черной обуви, которая подойдет к любой вещи Сегодня лучший день, чтобы выйти из своей зоны комфорта и попробовать что-то совершенно новое
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь