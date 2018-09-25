В СНГ заявили о планах террористов создать «халифат» в Центральной Азии

Об этом он заявил на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимом в рамках учений «Иссык-Куль — Антитеррор-2018».
В свою очередь,
Особую озабоченность вызывает тот факт, что террористы пытаются проникнуть в регион с севера Афганистана для того, чтобы дестабилизировать обстановку, добавил он.
Еще в июне заместитель директора ФСБ, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин заявил, что «Исламское государство"*, несмотря на понесенные потери, продолжает расползаться по всему миру и остается серьезной угрозой.
Как считает директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, «щупальца ИГ*» протянулись практически по всему региону Ближнего Востока и Центральной Азии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.