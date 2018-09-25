ФСБ начала проверку утечки данных Петрова и Боширова
ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает «Росбалт».
ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает «Росбалт».
По данным источника издания, речь идет о публикациях анкет туристов на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России. Сейчас спецслужбы ведут поиск сотрудников МВД, продавших журналистам документы Петрова и Боширова, содержащие их личные данные. В отношении них будут приняты «серьезные меры».
5 сентября британское правительство обвинило Петрова и Боширова в покушении на семью Скрипалей. По заявлению
Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер. Кроме того, в российском МИД информацию о том, что подозреваемые по «делу Скрипалей» отправились в Великобританию под вымышленными именами, назвали враньем.
13 сентября телеканал RT опубликовал интервью с Петровым и Бошировым. В нем они опровергли информацию о связи с российской разведкой и рассказали, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью