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12:01 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСБ начала проверку утечки данных Петрова и Боширова

ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает «Росбалт».

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По данным источника издания, речь идет о публикациях анкет туристов на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России. Сейчас спецслужбы ведут поиск сотрудников МВД, продавших журналистам документы Петрова и Боширова, содержащие их личные данные. В отношении них будут приняты «серьезные меры».

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5 сентября британское правительство обвинило Петрова и Боширова в покушении на семью Скрипалей. По заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, мужчины въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена, они оба работают на российскую военную разведку и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер. Кроме того, в российском МИД информацию о том, что подозреваемые по «делу Скрипалей» отправились в Великобританию под вымышленными именами, назвали враньем.

13 сентября телеканал RT опубликовал интервью с Петровым и Бошировым. В нем они опровергли информацию о связи с российской разведкой и рассказали, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии. В Солсбери, по их словам, они находились с туристическим визитом и собирались посмотреть на местный собор.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР.

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