Суд обязал заключенного вернуть деньги за содержание в тюрьме
Орловский суд обязал заключенного ИК-3 в Курской области покрыть расходы на его содержание в колонии.
Орловский суд обязал заключенного ИК-3 в Курской области покрыть расходы на его содержание в колонии.
Как пояснили в исправительном учреждении, осужденный категорически отказался работать и потому не мог возмещать стоимость своего питания, одежды и услуг ЖКХ из заработной платы. Теперь, согласно решению суда, мужчина обязан компенсировать свое содержание за 10 лет — около 120 тыс. рублей. «Газета.Ru» выяснила, кем работают российские зеки и почему их зарплатам не позавидуешь.
Заводской районный суд города Орел постановил взыскать с заключенного курской исправительной колонии № 3 (ИК-3) расходы, которые учреждение тратило на его содержание в течение 10 лет. Поводом для рассмотрения дела стал отказ осужденного работать в месте заключения.
Как стало известно, гражданина Раева приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу 30 тыс. рублей, после чего направили отбывать наказание в ИК-3 УФСИН России по Курской области. Осужденного обеспечили питанием, необходимыми вещами и индивидуальными средствами гигиены.
Как пояснили в ИК-3, Раеву предложили место работы, однако он категорически отказался трудиться.
Работа в российских колониях не является добровольной, хотя Конституция запрещает принудительный труд. Осужденный обязан трудиться на работах, которые ему определяет администрация исправительного учреждения. При этом место работы должно быть подобрано с учетом возраста, пола, трудоспособности и состояния здоровья. По последнему пункту от труда могут освободить пенсионеров, инвалидов и беременных женщин, а также — временно — болеющих.
Если заключенный решит получить образование, то он тоже может не ходить на работу. Таких осужденных немало: по информации ФСИН, в 2017 году 156 тыс. арестантов получили рабочую специальность, а еще 65 тыс. на территории зоны окончили школу.
У осужденного Раева из курской колонии таких причин не работать не было, поэтому суд обязал его возместить все расходы пенитенциарного учреждения на его питание, одежду, услуги ЖКХ и средства гигиены.
Решение не вступило в законную силу, поэтому Раев еще сможет обжаловать его в апелляционном порядке.
Несмотря на то что по закону работать в местах лишения свободы должны большинство заключенных, в реальности в российских колониях трудится меньше половины зеков. Так, в прошлом году руководитель комиссии и глава Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев сообщал, что, по его данным, труд заключенных используется лишь на 30%. Зачастую причина низкой занятости заключенных состоит в том, что колония просто не может предоставить им рабочие места, поскольку не обладает нужными производственными мощностями.
Как пояснил Александр Брод, член президентского Совета по правам человека, сейчас в России пытаются восстановить систему трудоустройства заключенных, которая была практически полностью разрушена после распада СССР.
«Я видел в различных регионах возрождение производства строительных материалов, видел теплицы, где выращивают овощи. Я считаю, что ФСИН с привлечением частного бизнеса необходимо грамотно выстроить систему занятости заключенных, поскольку в большинстве колоний заключенные просто маются от безделья», — приводит его слова RT.
Заключенные создают самые разные товары для коммерческих предприятий — любая организация может заказать вещи, сделанные арестантами. С 2014 года зарегистрирован официальный бренд — «Торговый дом ФСИН России». На сайте учреждения представлен обширный каталог товаров, произведенных в российских колониях: от настенных часов ручной работы и нард до детской кроватки и электрической плиты с жарочным шкафом.
Больше всего в колониях производится продуктов питания и сельскохозяйственных товаров — 45% от общего объема. Одежда и обувь составляют 21% от общего производства.
Также распространено производство деревянной мебели: ее, например, закупают бюджетные учреждения — школы, детские сады и интернаты.
Кроме промышленного производства, заключенные занимаются и тем, что обеспечивают свою и соседние колонии. В таких случаях масштабы производства тоже могут быть немаленькими. Так, осужденные в женской колонии № 2 в Мордовии обеспечивают продуктами исправительные учреждения, которых в республике больше 15. Так, на кухне каждый день готовят сосиски, котлеты, мясные полуфабрикаты, пельмени и голубцы, которые затем в замороженном виде отправляют в другие колонии. Летом местные заключенные выращивают в теплицах овощи и закатывают их в банки.
В ИК-2 есть подсобное хозяйство по производству молока, которое женщины сами пастеризуют, сепарируют до 2,5% жирности и фасуют. Здесь производят сливки и шоколадное масло, и все это также поступает на стол в другие исправительные учреждения.
Местные женщины даже разработали собственный рецепт сиропа для газировки, которую в честь колонии назвали «Двоечкой». В ассортименте есть вкусы «Дюшес», «Лимонад» и «Тархун». «Двоечку» можно купить в магазинах ближайших поселков. Кстати, этот проект для колонии оказался самым рентабельным: затраты на оборудование почти сразу окупились, а прибыль потратили на развитие других объектов зоны.
Труд заключенных выгоден, поскольку уровень его оплаты довольно низок.
Для сравнения: МРОТ с 1 мая 2018 года составляет почти 11,2 тыс. рублей.
Согласно УИК РФ, осужденным, как и свободным гражданам, полагается зарплата не ниже МРОТ, если он будет выполнять производственную норму и работать полный рабочий день. Поскольку колонии являются закрытыми учреждениями, то установить, сколько времени в день работал тот или иной заключенный, довольно трудно. Даже если бывший осужденный, освободившись, решает подать на учреждение в суд за недостаточную оплату труда, то ему чаще всего отказывают, поскольку администрация колонии утверждает, что он, например, не работал весь день.
При этом, по данным ФСИН, осужденные, которые работают в цехах с крупным и дорогостоящим оборудованием, могут получать до 20−25 тыс. рублей в месяц.
Руководитель Уральского демократического фонда Николай Щур утверждает, что такие зарплаты являются «выставочными экземплярами специально для всяких проверок».
В 2015 году фонд представил доклад, в котором обратил внимание на то, что заключенные по всей России получают крайне маленькую зарплату за свой труд.
Исследования проводились в течение 2010−2014 годов членами ОНК Челябинской области.
Как пояснял Щур, труд зеков сегодня популярен: все больше коммерческих фирм размещают производство в колониях. «Так что если вы покупаете мебель производства
По его словам, деньги, которые поступают в исправительные учреждения для оплаты труда заключенных, не доходят до работников. Они, в свою очередь, не спешат жаловаться, поскольку возможность выйти из тюрьмы по