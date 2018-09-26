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09:55 (мск), источник: Интерфакс

Режим ЧС ввели в Челябинске из-за мусорного коллапса

После закрытия старой свалки перевозчики отказались вывозить отходы на новую из-за возросших расходов на дорогу.

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Власти Челябинска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за мусорных завалов, сообщается на сайте администрации города.

«В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией в городе введен режим ЧС, в рамках которого районным администрациям экстренно направлены средства для ликвидации несанкционированных свалок и уборки мусора с контейнерных площадок. Эта работа будет усилена со среды, 26 сентября», — говорится в сообщении.

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По данным горадминистрации, по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Челябинск прибыла резервная техника из городов региона.

«Сегодня мы можем говорить о том, что в городе достаточно техники для поддержания опережающих темпов вывоза и уборки. Ситуация значительно улучшилась в Тракторозаводском и Металлургическом районах, но самым проблемным остается Калининский. В среду и четверг основные силы будут брошены именно на северо-западную часть города», — приводятся в сообщении слова главы Челябинска Евгения Тефтелева.

Как сообщалось, в городе был введен режим повышенной опасности, на ликвидацию образовавшихся свалок из резервного фонда бюджета выделено 14 млн рублей.

Проблемы начались после закрытия старой городской свалки. Перевозчики отказались возить мусор на полигон в поселок Полетаево, ссылаясь на убытки из-за выросших расходов на дорогу.

Прокуратура Челябинской области направила в следственные органы требование о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей ООО «Горэкоцентр+» и МУП «ГорЭкоЦентр», допустивших мусорный коллапс в Челябинске.

Решается вопрос об уголовном преследовании руководителя ООО «Горэкоцентр+» по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), директора МУП «ГорЭкоЦентр» — по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Режим повышенной опасности объявлен в Челябинске
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