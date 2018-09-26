Режим ЧС ввели в Челябинске из-за мусорного коллапса
После закрытия старой свалки перевозчики отказались вывозить отходы на новую
После закрытия старой свалки перевозчики отказались вывозить отходы на новую
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Власти Челябинска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС)
«В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией в городе введен режим ЧС, в рамках которого районным администрациям экстренно направлены средства для ликвидации несанкционированных свалок и уборки мусора с контейнерных площадок. Эта работа будет усилена со среды, 26 сентября», — говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Челябинск прибыла резервная техника из городов региона.
«Сегодня мы можем говорить о том, что в городе достаточно техники для поддержания опережающих темпов вывоза и уборки. Ситуация значительно улучшилась в Тракторозаводском и Металлургическом районах, но самым проблемным остается Калининский. В среду и четверг основные силы будут брошены именно на
Как сообщалось, в городе был введен режим повышенной опасности, на ликвидацию образовавшихся свалок из резервного фонда бюджета выделено 14 млн рублей.
Прокуратура Челябинской области направила в следственные органы требование о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей ООО «Горэкоцентр+» и МУП «ГорЭкоЦентр», допустивших мусорный коллапс в Челябинске.
Решается вопрос об уголовном преследовании руководителя ООО «Горэкоцентр+» по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), директора МУП «ГорЭкоЦентр» — по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).