Следствие попросило отпустить из СИЗО обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян
Следственные органы попросили отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, следует из сообщения
Следственные органы попросили отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, следует из сообщения
«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий, на срок до 28 декабря 2018 года, в отношении обвиняемых Хачатурян А. М., Хачатурян К. М. и Хачатурян М. М.», — говорится в сообщении.
Ранее
Позже девушки были арестованы судом.
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