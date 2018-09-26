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10:03 (мск), источник: RNS

Следствие попросило отпустить из СИЗО обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян

Следственные органы попросили отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, следует из сообщения пресс-службы Басманного суда Москвы.

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Источник: Агентство «Москва»

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий, на срок до 28 декабря 2018 года, в отношении обвиняемых Хачатурян А. М., Хачатурян К. М. и Хачатурян М. М.», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГСУ СКР по городу Москве сообщала, что 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, который расположен на Алтуфьевском шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранениями в области груди и шеи. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери убитого мужчины 17, 18 и 19 лет, которые в ходе допроса признали свою вину, пояснив, что у них «сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».

Позже девушки были арестованы судом.

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