Следствие попросило отпустить из СИЗО обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий, на срок до 28 декабря 2018 года, в отношении обвиняемых Хачатурян А. М., Хачатурян К. М. и Хачатурян М. М.», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГСУ СКР по городу Москве сообщала, что 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, который расположен на Алтуфьевском шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранениями в области груди и шеи. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери убитого мужчины 17, 18 и 19 лет, которые в ходе допроса признали свою вину, пояснив, что у них «сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».