Пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили из-под домашнего ареста

Источник: Агентство «Москва»

Вместе с Ампелонским из-под домашнего ареста отпустили еще двух фигурантов дела о растрате: начальника правового управления РКН Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова.

Причиной смены меры пресечения стало завершение предварительного следствия по делу, пояснила адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина.

Ампелонского отправили под домашний арест в октябре 2017 года. Изначально пресс-секретаря Роскомандзора, Едидина и Весельчакова обвиняли в мошенничестве. Затем обвинение переквалифицировали в растрату.

Фигурантов дела обвиняют в растрате 58 млн рублей. По версии следствия, обвиняемые оформляли фиктивных сотрудников в «Главный радиочастотный центр», а их зарплаты перечислялись реальным сотрудникам ведомства. Генпрокуратура потребовала взыскать с фигурантов дела заявленную сумму. Обвиняемые свою вину не признают.