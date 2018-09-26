Пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили из-под домашнего ареста

Вместе с Ампелонским
Причиной смены меры пресечения стало завершение предварительного следствия по делу, пояснила адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина.
Ампелонского отправили под домашний арест в октябре 2017 года. Изначально
Фигурантов дела обвиняют в растрате 58 млн рублей. По версии следствия, обвиняемые оформляли фиктивных сотрудников в «Главный радиочастотный центр», а их зарплаты перечислялись реальным сотрудникам ведомства. Генпрокуратура потребовала взыскать с фигурантов дела заявленную сумму. Обвиняемые свою вину не признают.
Как отмечает ТАСС, по делу проходят еще два человека: гендиректор «Главного радиочастотного центра» Анастасия Звягинцева (ее статус в деле неизвестен) и сотрудницу РКН Оксану Чернышенко (по версии следствия, она причастна). В сентября суд санкционировал заочный арест Чернышенко, она объявлена в розыск. Всего по делу о растрате в РКН к уголовной ответственности привлекли 14 человек.