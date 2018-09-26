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13:38 (мск), источник: RTVi

Пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили из-под домашнего ареста

Пресс-секретаря Роскомнадзора (РКН) Вадима Ампелонского, которого обвиняют в растрате, отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС.

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Источник: Агентство «Москва»

Вместе с Ампелонским из-под домашнего ареста отпустили еще двух фигурантов дела о растрате: начальника правового управления РКН Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова.

Причиной смены меры пресечения стало завершение предварительного следствия по делу, пояснила адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина.

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Ампелонского отправили под домашний арест в октябре 2017 года. Изначально пресс-секретаря Роскомандзора, Едидина и Весельчакова обвиняли в мошенничестве. Затем обвинение переквалифицировали в растрату.

Фигурантов дела обвиняют в растрате 58 млн рублей. По версии следствия, обвиняемые оформляли фиктивных сотрудников в «Главный радиочастотный центр», а их зарплаты перечислялись реальным сотрудникам ведомства. Генпрокуратура потребовала взыскать с фигурантов дела заявленную сумму. Обвиняемые свою вину не признают.

Как отмечает ТАСС, по делу проходят еще два человека: гендиректор «Главного радиочастотного центра» Анастасия Звягинцева (ее статус в деле неизвестен) и сотрудницу РКН Оксану Чернышенко (по версии следствия, она причастна). В сентября суд санкционировал заочный арест Чернышенко, она объявлена в розыск. Всего по делу о растрате в РКН к уголовной ответственности привлекли 14 человек.

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