Улицы индийского города залила токсичная пена (фото)
Настоящий пенный апокалипсис.
Настоящий пенный апокалипсис.
Улицы Бангалора, крупного административного центра на юге Индии, залила токсичная пена из местных озер.
Чрезвычайное происшествие было вызвано сильным ливнем. Вода вышла из берегов двух городских озер Беландур и Ватур. Она вспенилась и начала заливать близлежащие улицы.
Пена токсична и ужасно пахнет, сообщают местные СМИ, ведь озера загрязнены сточными водами. Пена появляется, когда смешиваются аммиак, фосфаты и кислород.
Озеро Беландур не раз появлялось в выпусках новостей как одно из самых грязных в Индии. Однажды его поверхность горела
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