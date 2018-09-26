Улицы индийского города залила токсичная пена (фото)

Чрезвычайное происшествие было вызвано сильным ливнем. Вода вышла из берегов двух городских озер Беландур и Ватур. Она вспенилась и начала заливать близлежащие улицы.

Озеро Беландур не раз появлялось в выпусках новостей как одно из самых грязных в Индии. Однажды его поверхность горела из-за загрязнения нефтепродуктами. На очистку озера выделили около 7 млн долларов, но власти города пока не приняли необходимых мер. Установка по очистке сточных вод появится здесь только в 2020 году.