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14:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Улицы индийского города залила токсичная пена (фото)

Настоящий пенный апокалипсис.

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Улицы Бангалора, крупного административного центра на юге Индии, залила токсичная пена из местных озер.

Чрезвычайное происшествие было вызвано сильным ливнем. Вода вышла из берегов двух городских озер Беландур и Ватур. Она вспенилась и начала заливать близлежащие улицы.

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Пена токсична и ужасно пахнет, сообщают местные СМИ, ведь озера загрязнены сточными водами. Пена появляется, когда смешиваются аммиак, фосфаты и кислород.

Озеро Беландур не раз появлялось в выпусках новостей как одно из самых грязных в Индии. Однажды его поверхность горела из-за загрязнения нефтепродуктами. На очистку озера выделили около 7 млн долларов, но власти города пока не приняли необходимых мер. Установка по очистке сточных вод появится здесь только в 2020 году.

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