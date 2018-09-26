Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франциия выступила с резкой инициативой против России
Экс-консул Израиля советует России не позориться с С-300 в Сирии
Сосед поймал выпавшего с 10 этажа 7-летнего мальчика
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
ЦБ предупредил о найденной масштабной финансовой пирамиде
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Глава Крыма обратился с предложением к "ДНР"
Как изменится жизнь россиян с 1 октября
Джоли стала блондинкой ради новой роли: фото с площадки
Марина Александрова и внучка Евстигнеева снялись вместе
19-летняя пьяная девушка разделась перед полицейским - СМИ
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
Необычные видео принесли россиянину 62 млн руб. выручки
«Лукавят»: МИД о реакции США на поставку С-300
"Стареет Вера": Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
В Ижевске врач изнасиловал пациентку
Прилепин напомнил Путину о "русской весне"
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
16:08 (мск), источник: Интерфакс

Задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова

По словам источника, депутата Народного собрания республики подозревают в превышении полномочий.

Наверх
Источник: Официальный сайт Главы Республики Дагестан

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Сотрудники спецслужб задержали депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова — брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Раджаб Абдулатипов задержан сегодня и доставлен в управление ФСБ на допрос. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в кабинете депутата проводится обыск.

Информации из официальных источников по этому поводу пока не поступало.

Госдума одобрила пенсионную реформу во втором чтении
Искусствоведы разгадали тайну скандальной картины XIX века
Ученые объяснили, почему нельзя купить свежие оливки
В Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор
Алферов ошибочно «проголосовал» за пенсионную реформу
Песков признал «напряженность» между Чечней и Ингушетией
«Восстание машин»: как компьютер чуть не начал ядерную войну
Спорт
«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России Российская фигуристка Евгения Медведева после поражения на турнире "Осенняя классика" в канадском Оквилле рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться
Hi-Tech
Марсоход найден! Долгожданный снимок NASA Его увидели на одном из снимков Марса со спутника.
Здоровье
5 опасных народных средств Не пытайтесь следовать этим рекомендациям!
Кино
Джоли стала блондинкой ради новой роли: фото с площадки Актриса играет маму Питера Пэна и Алисы из Страны чудес в ленте, которая объединит две британские сказки
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В Китае откроют подземный отель в заброшенном карьере
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
Дети
Ксения Алферова и Егор Бероев снова стали родителями Актеры оформили опекунство над сиротой (фото)
Леди
8 идеальных платьев для полных девушек Для девушек размера plus-size мы собрали 8 платьев, которые украсят фигуру.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь