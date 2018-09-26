Задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова
По словам источника, депутата Народного собрания республики подозревают в превышении полномочий.
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По словам источника, депутата Народного собрания республики подозревают в превышении полномочий.
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Сотрудники спецслужб задержали депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова — брата
«Раджаб Абдулатипов задержан сегодня и доставлен в управление ФСБ на допрос. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в кабинете депутата проводится обыск.
Информации из официальных источников по этому поводу пока не поступало.