Астронавты засняли с орбиты супертайфун
Александр Герст сделал впечатляющие фотографии супертайфуна Трами, который сейчас приближается к Японии и Приморью.
Александр Герст сделал впечатляющие фотографии супертайфуна Трами, который сейчас приближается к Японии и Приморью.
Вулканолог Герст так прокомментировал снимок: «Это выглядит,
Трами стал 24-м тропическим штормом в этом году. Метеорологи уже сравнивают Трами с разрушительным тайфуном Мангхут, который недавно обрушился на Китай и Филиппины, и другими ураганами. Он подойдет к берегам Японии в ближайшие выходные, российский Дальний Восток тоже оказался в опасности.