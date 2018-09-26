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17:21 (мск), источник: Моя Планета

Астронавты засняли с орбиты супертайфун

Александр Герст сделал впечатляющие фотографии супертайфуна Трами, который сейчас приближается к Японии и Приморью.

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Новость
Эти фото — просто космос

Вулканолог Герст так прокомментировал снимок: «Это выглядит, как-будто кто-то вытащил гигантскую пробку. Супертайфун пятой категории приближается к Японии и Тайваню. Там, внизу, берегите себя», передает DailyMail.

Трами стал 24-м тропическим штормом в этом году. Метеорологи уже сравнивают Трами с разрушительным тайфуном Мангхут, который недавно обрушился на Китай и Филиппины, и другими ураганами. Он подойдет к берегам Японии в ближайшие выходные, российский Дальний Восток тоже оказался в опасности.

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