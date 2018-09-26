Астронавты засняли с орбиты супертайфун

Вулканолог Герст так прокомментировал снимок: «Это выглядит, как-будто кто-то вытащил гигантскую пробку. Супертайфун пятой категории приближается к Японии и Тайваню. Там, внизу, берегите себя», передает DailyMail.

Трами стал 24-м тропическим штормом в этом году. Метеорологи уже сравнивают Трами с разрушительным тайфуном Мангхут, который недавно обрушился на Китай и Филиппины, и другими ураганами. Он подойдет к берегам Японии в ближайшие выходные, российский Дальний Восток тоже оказался в опасности.