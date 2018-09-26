Верзилов допустил причастность ГРУ к его отравлению
Участник Pussy Riot Петр Верзилов «твердо полагает», что за его отравлением стоит ГРУ. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.
Участник Pussy Riot Петр Верзилов «твердо полагает», что за его отравлением стоит ГРУ. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.
Участник Pussy Riot Петр Верзилов «твердо полагает», что за его отравлением стоит ГРУ. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.
«Я твердо полагаю, что за моим отравлением стоит российская разведка, возможно, российская разведывательная служба ГРУ. Отравление было сделано настолько профессионально, что не допускает другого вывода. Возможно, на мне опробовали новый коктейль из отравляющих веществ, потому что мое отравление отличалось от других», — сказал он.
По словам Верзилова, отравить его могли
О скорой выписке Верзилова из больницы ранее сообщила
Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии 11 сентября после суда, на котором рассматривалось административное дело против его девушки Вероники Никульшиной. Российские врачи заподозрили у него отравление медицинскими препаратами. 15 сентября его перевезли в берлинскую больницу Charite. Немецкие врачи заявили, что речь с высокой степенью вероятности идет об отравлении.
24 сентября адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела