Верзилов допустил причастность ГРУ к его отравлению

Источник: РИА "Новости"

Участник Pussy Riot Петр Верзилов «твердо полагает», что за его отравлением стоит ГРУ. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

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«Я твердо полагаю, что за моим отравлением стоит российская разведка, возможно, российская разведывательная служба ГРУ. Отравление было сделано настолько профессионально, что не допускает другого вывода. Возможно, на мне опробовали новый коктейль из отравляющих веществ, потому что мое отравление отличалось от других», — сказал он.

По словам Верзилова, отравить его могли из-за того, что он планирует провести расследование гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). Он выразил надежду на то, что его скоро выпишут, и подчеркнул, что хочет вернуться в Россию.

О скорой выписке Верзилова из больницы ранее сообщила экс-участница Pussy Riot Надежда Толоконникова в своем Twitter. По ее словам, «Петя [Верзилов] в порядке и его выписывают». Она уточнила, что его «могут сегодня выписать, а может и нет».

Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии 11 сентября после суда, на котором рассматривалось административное дело против его девушки Вероники Никульшиной. Российские врачи заподозрили у него отравление медицинскими препаратами. 15 сентября его перевезли в берлинскую больницу Charite. Немецкие врачи заявили, что речь с высокой степенью вероятности идет об отравлении.