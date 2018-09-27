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17:17 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

В деле братьев Магомедовых нашелся след Сулеймана Керимова

Какова версия ареста владельцев группы «Сумма».

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Миллиардеров Магомедовых могли посадить за донос на миллиардера Керимова: как утверждает телеканал «Дождь», владельцы группы «Сумма» передали французским спецслужбам компрометирующие документы на сенатора и владельца крупного нефтеперерабатывающего бизнеса. Якобы это и стало причиной возбуждения уголовного дела против Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Что же могли не поделить бизнесмены? И действительно ли владельцы группы «Сумма» пытались убрать конкурента с помощью французов? Разбирался Александр Рассохин.

Братья Магомедовы: фигуранты списка Forbes, девятые в рейтинге богатейших семей России и полгода как — самые состоятельные обитатели следственного изолятора «Лефортово». Официально их обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве и хищении 2,5 млрд руб.

Но есть совсем другая причина, рассказала журналист телеканала «Дождь» Анастасия Михайлова. По ее словам, Магомедовы якобы помогли французским спецслужбам задержать предпринимателя, члена Совета федерации Сулеймана Керимова: «Через своего бизнес-партнера Давида Каплана они передали французам компрометирующие сенатора документы, и в итоге он был задержан».

Также мои коллеги в окружении Сулеймана Керимова подтверждали, что братья Магомедовы действительно инициировали дело в отношении Керимова, и за это их и покарали.
Анастасия Михайлова 
журналист
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Песочный человек

«Это было расценено как недопустимое вмешательство, так как вызвало какие-то внешнеполитические разборки, и главе государства пришлось лично вмешаться и вести переговоры, чтобы Керимов мог вернуться в Россию».

Сулеймана Керимова, владельца $5 млрд, во Франции обвиняли в налоговых махинациях, но обвинение в итоге рассыпалось.

Что же могло вообще привести к такому скандалу? Сулейман Керимов — крупный бизнесмен, с братьями Магомедовыми его интересы пересеклись в связи с портом в Махачкале, в их родном Дагестане. Магомедовы и друзья Керимова — братья Гаджиевы — по очереди «вырывали» друг у друга контроль за гаванью, судились и дело чуть было не дошло до открытых столкновений сторон, вспоминает бывший министр по национальной политике Дагестана Эдуард Уразаев:

Было противостояние вооруженных групп людей — сторонников братьев Магомедовых и братьев Гаджиевых, с одной стороны, и Сулеймана Керимова — с другой. Стрельбы не было, просто группировки показывали силу, держа или биты в руках, или палки. Кое-где мелькало и огнестрельное оружие. Действительно, одна из версий задержания Сулеймана Керимова во Франции гласит, что якобы произошел какой-то «слив» информации через братьев Магомедовых. Но было попутно много других версий.

В итоге Сулейман Керимов все же сохранил контроль за портом. Но могли ли бизнесмены ради мести сдать сенатора иностранным властям? «Коммерсантъ FM» связался с адвокатом Магомедовых Александром Гофштейном и попросил его прокомментировать версию «Дождя»: «Знаю я этот бред, слышал. Чушь собачья. Я им сказал и вам говорю. Мне неизвестно ничего по поводу конфликта по поводу порта. Это находится за рамками расследования».

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Также «Коммерсантъ FM» обратился к давнему бизнес-партнеру братьев Магомедовых — Алексею Козлову. Он подтверждает: конфликт был. Но все же такое поведение для них нетипично. По его словам, дело даже не в том, что Магомедовы были встроены в политическую систему и якобы имели покровительство в ФСБ, есть и другие причины: «Они очень рациональны. Слабейшего кинуть — это святое дело. У них таких эпизодов было больше одного. А с сильнейшим они всегда старались договариваться. Не просчитать такую вероятность было бы странно. Их что-то отчаянное могло заставить это сделать. У них на кону — продажа крупнейшего актива, за который они могли бы получить от государственной компании очень существенные деньги. При этом махачкалинский порт — не вложение, это не борьба, например, за нефтяную скважину, которую можно тут же продать».

Если «слив» документов действительно имел место, то он дорого обошелся братьям. Они — за решеткой, а Сулейман Керимов — на свободе. В истории подковерных сражений политики и бизнеса России добавилась еще одна загадочная страница.

За организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату братьям Магомедовым грозит до 30 лет тюрьмы.

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