Верзилов рассказал о планах вернуться в Россию в ближайшие недели
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Участник
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Участник
Ранее подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ, что он был госпитализирован. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов доставлен в Германию для лечения и выяснения причин отравления.
«Да, конечно, безусловно (собираюсь в Россию). Как только доделаю разные дела в Европе, обязательно буду в России, конечно. Ну (ближайшие) недели скорее, да», — сказал Верзилов.
Он отметил, что на данный момент немецкие врачи «постоянно работают с документами и анализами», пытаясь определить вещество, вызвавшее отравление.
Как только у них появятся
какие-томысли, наверняка поделятся с нами. Они проводили такой базовый курс, связанный с антибиотиками и другими веществами, которые работают против отравления, то есть это, конечно, было. Врачи в Charite, в местной клинике, они согласны, что это отравление, они исключают любые боковые варианты, пытаются понять, что за вещество это могло быть. Для них очевиден факт, что это что-тотакое специальное.
По его словам, в сравнении с прошлой неделей его состояние улучшилось. «В целом, конечно, по сравнению с прошлой неделей, большую часть которой я провел бессознательно, гораздо лучше. И есть