Верзилов рассказал о планах вернуться в Россию в ближайшие недели

Как только у них появятся какие-то мысли, наверняка поделятся с нами. Они проводили такой базовый курс, связанный с антибиотиками и другими веществами, которые работают против отравления, то есть это, конечно, было. Врачи в Charite, в местной клинике, они согласны, что это отравление, они исключают любые боковые варианты, пытаются понять, что за вещество это могло быть. Для них очевиден факт, что это что-то такое специальное.

Петр Верзилов