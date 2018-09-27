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16:36 (мск), источник: RTVi

Врачам немецкой клиники не удалось определить, чем могли отравить Верзилова

Врачи берлинской клиники Charite не смогли определить вещество, которое стало причиной возможного отравления издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом 27 сентября сообщили на сайте больницы.

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Источник: AFP 2018

Врачи по-прежнему считают, что болезнь Верзилова вызвал антихолинергический синдром из-за попадания в его организм токсичных веществ.

В больнице отметили, что состояние пациента значительно улучшилось и пропали почти все симптомы, которые наблюдались, когда его привезли в Charite. Реакция зрачка у Верзилова пока нарушена, но врачи уверены, что это скоро пройдет.

26 сентября Верзилова выписали из берлинской больницы. По его мнению, к возможному отравлению могут быть причастны российские спецслужбы. Деталей того, что с ним произошло он не помнит.

Издатель «Медиазоны» назвал две основные версии покушения: акция Pussy Riot «Милиционер вступает в игру» на финале Чемпионата мира по футболу и связь с расследованием гибели российский журналистов в Центральноафриканской республике. Верзилов сказал, что не боится и собирается вернуться в Россию.

Верзилов попал в России в реанимацию 11 сентября. По словам его девушки Вероники Никульшиной, он начал терять зрение, бредил, не узнавал близких и не мог ходить. Через пять дней активиста отправили на лечение в Берлин. Немецкие врачи оценили клиническую картину и пришли к выводу, что состояние Верзилова могло вызвать попадание яда в организм.

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Ходорковский: отравление Петра Верзилова связано с гибелью журналистов в ЦАР

15 июля во время финала ЧМ-2018 в Москве Верзилов, Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова выбежали на поле в полицейской форме. По их словам, эту акцию провели, в знак протеста против посадок за лайки, арестов участников митингов. Они призывали отпустить политических заключенных, разрешить настоящую политическую борьбу и прекратить фабриковать уголовные дела. Все участники акции получили по 15 суток ареста.

Российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в ЦАР в конце июля 2018 года. Они снимали там документальный фильм о работе в африканской стране частных военных компаний из России. Телеканал «Дождь» со ссылкой на бывшую участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову 19 сентября сообщил, что за день до госпитализации Верзилов получил из ЦАР отчет о ходе независимого расследования гибели съемочной группы.

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