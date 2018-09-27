Врачам немецкой клиники не удалось определить, чем могли отравить Верзилова

Источник: AFP 2018

Врачи по-прежнему считают, что болезнь Верзилова вызвал антихолинергический синдром из-за попадания в его организм токсичных веществ.

В больнице отметили, что состояние пациента значительно улучшилось и пропали почти все симптомы, которые наблюдались, когда его привезли в Charite. Реакция зрачка у Верзилова пока нарушена, но врачи уверены, что это скоро пройдет.

26 сентября Верзилова выписали из берлинской больницы. По его мнению, к возможному отравлению могут быть причастны российские спецслужбы. Деталей того, что с ним произошло он не помнит.

Издатель «Медиазоны» назвал две основные версии покушения: акция Pussy Riot «Милиционер вступает в игру» на финале Чемпионата мира по футболу и связь с расследованием гибели российский журналистов в Центральноафриканской республике. Верзилов сказал, что не боится и собирается вернуться в Россию.

Верзилов попал в России в реанимацию 11 сентября. По словам его девушки Вероники Никульшиной, он начал терять зрение, бредил, не узнавал близких и не мог ходить. Через пять дней активиста отправили на лечение в Берлин. Немецкие врачи оценили клиническую картину и пришли к выводу, что состояние Верзилова могло вызвать попадание яда в организм.

15 июля во время финала ЧМ-2018 в Москве Верзилов, Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова выбежали на поле в полицейской форме. По их словам, эту акцию провели, в знак протеста против посадок за лайки, арестов участников митингов. Они призывали отпустить политических заключенных, разрешить настоящую политическую борьбу и прекратить фабриковать уголовные дела. Все участники акции получили по 15 суток ареста.