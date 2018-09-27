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15:19 (мск), источник: РИА Новости

Немецкую туристку в Африке растоптал слон

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. 49-летняя немецкая туристка была растоптана слоном, когда попыталась сфотографировать его, сообщает Daily Mail.

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Источник: Pexels/CC0

Атака произошла в заповеднике Mana Pools на севере Зимбабве после того, как путешественница вышла из автомобиля.

«По нашей информации, туристы столкнулись со стадом слонов в парке и начали их фотографировать, — сказал Тинаше Фараво, представитель Национальных парков Зимбабве и Управления по охране дикой природы. — Мы не знаем, что разозлило животных и привело к нападению на женщину».

Прошлой ночью туристка от полученных травм скончалась. Имя женщины не раскрывается.

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