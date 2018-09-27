Немецкую туристку в Африке растоптал слон

Атака произошла в заповеднике Mana Pools на севере Зимбабве после того, как путешественница вышла из автомобиля.

«По нашей информации, туристы столкнулись со стадом слонов в парке и начали их фотографировать, — сказал Тинаше Фараво, представитель Национальных парков Зимбабве и Управления по охране дикой природы. — Мы не знаем, что разозлило животных и привело к нападению на женщину».