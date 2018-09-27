Суд освободил из СИЗО одну из сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении средней из сестер Хачатурян — Ангелины, обвиняемой в убийстве отца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Ходатайство следственных органов удовлетворить, меру пресечения с заключения под стражу изменить на запрет определенных действий в отношении обвиняемой Ангелины Хачатурян на срок до 28 декабря 2018 года», — говорится в постановлении судьи.

«Ходатайство следственных органов удовлетворить, меру пресечения с заключения под стражу изменить на запрет определенных действий в отношении обвиняемой Ангелины Хачатурян на срок до 28 декабря 2018 года», — говорится в постановлении судьи.