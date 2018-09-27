Суд освободил из СИЗО одну из сестер Хачатурян
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/ — Ангелине Хачатурян изменили меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий.
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/ — Ангелине Хачатурян изменили меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий.
Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении средней из сестер Хачатурян — Ангелины, обвиняемой в убийстве отца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Согласно решению суда, обвиняемой запрещено покидать место проживания в ночное время, общаться с
Читайте также: