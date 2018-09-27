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18:38 (мск), источник: ТАСС

Суд освободил из СИЗО одну из сестер Хачатурян

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/ — Ангелине Хачатурян изменили меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий.

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Источник: Агентство «Москва»

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении средней из сестер Хачатурян — Ангелины, обвиняемой в убийстве отца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Ходатайство следственных органов удовлетворить, меру пресечения с заключения под стражу изменить на запрет определенных действий в отношении обвиняемой Ангелины Хачатурян на срок до 28 декабря 2018 года», — говорится в постановлении судьи.

Согласно решению суда, обвиняемой запрещено покидать место проживания в ночное время, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь, общаться с сестрами. Ранее адвокат одной из сестер Алексей Липцер сообщал ТАСС, что три обвиняемые в убийстве отца сестры, в случае выхода из СИЗО по решению суда будут проживать в трех разных квартирах для ограничения общения между ними. Аналогичные ходатайства в отношении старшей и младшей сестер суд рассмотрит в ближайшее время.

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