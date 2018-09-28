В Италии из цистерны вылилось 30 тыс. литров просекко
Взрыв произошел на винном заводе в итальянской провинции Тревизо на севере страны. Инцидент произошел в четверг, 27 сентября.
Взрыв произошел на винном заводе в итальянской провинции Тревизо на севере страны. Инцидент произошел в четверг, 27 сентября.
Причиной происшествия стал переизбыток давления и виноматериала в цистерне, пишет телеканал Tgcom24.
Как отмечает СМИ, ошибку совершили сотрудники винзавода, которые не учли объем сусла, попавшего в резервуар.
В 2018 году в Италии собрали особо крупный урожай винограда. его объем превышает объемы за предыдущие года на 10%.