В Италии из цистерны вылилось 30 тыс. литров просекко

Причиной происшествия стал переизбыток давления и виноматериала в цистерне, пишет телеканал Tgcom24.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZvWPgEVFN2Y?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает СМИ, ошибку совершили сотрудники винзавода, которые не учли объем сусла, попавшего в резервуар.