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10:39 (мск), источник: Известия

В Италии из цистерны вылилось 30 тыс. литров просекко

Взрыв произошел на винном заводе в итальянской провинции Тревизо на севере страны. Инцидент произошел в четверг, 27 сентября.

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Причиной происшествия стал переизбыток давления и виноматериала в цистерне, пишет телеканал Tgcom24.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает СМИ, ошибку совершили сотрудники винзавода, которые не учли объем сусла, попавшего в резервуар.

В 2018 году в Италии собрали особо крупный урожай винограда. его объем превышает объемы за предыдущие года на 10%.

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