Тактические ракеты утилизировали в производство
Следственный комитет РФ установил, куда делись три тонны взрывчатки.
Следственный комитет РФ установил, куда делись три тонны взрывчатки.
«Ъ» стали известны подробности расследования в отношении руководителей оборонных предприятий, действия которых, по версии СКР, привели к «выбыванию» из собственности РФ 93 турбореактивных двигателей Р-95−300 и 37 тактических управляемых ракет класса «воздух-поверхность» Х-31. Двигатели незаконно продали на Украину, а составные части Х-31, в том числе их боевые части, содержащие 3,2 тонны взрывчатки, использовали для повторного производства.
По версии главного следственного управления СКР по Московской области, участники группы вступили в преступный сговор для совершения тяжких и особо тяжких преступлений из корыстных побуждений: хищения путем обмана с использованием служебного положения чужого имущества в виде составных частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет, единственным поставщиком которых является АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» (КТРВ) и входящие в нее оборонные предприятия. В группу, установило следствие, входили
Для хищений злоумышленники использовали госконтракт № 10209.1005403.16.021, заключенный в июле 2010 года между Минпромторгом России и ФКП ГкНИПАС, в рамках которого последнее должно было утилизировать 4145 авиационных управляемых ракет. Участники группы, считает следствие, в процессе утилизации решили организовать извлечение из 93 стратегических авиационных крылатых ракет Х-55 короткоресурсных двухконтурных турбореактивных двигателей Р-95−300, подготовить и передать в Минпромторг РФ фиктивную документацию, свидетельствующую о полной утилизации ракет, с получением продуктов утилизации только в виде лома черных, цветных и драгоценных металлов.
После того как в ФКП ГкНИПАС из войсковой части № 41952, расположенной в Мигалово (Тверь), поступили на утилизацию ракеты Х-55, руководители полигона, считает следствие, подготовили документы на технологический процесс «Разборка изделия», в соответствии с которым отсоединенные двигатели были упакованы в тару, представленную КТРВ, и оставлены на хранение на территории полигона. В декабре 2010 года руководители полигона отчитались перед Минпромторгом о выполненных работах по утилизации ракет, введя чиновников в заблуждение. А в январе 2011 года в здании ТМКБ «Союз» в подмосковном Лыткарино с представителями «Мотор Сiч» был заключен контракт № 1323/658-I11−005-RU643 о продаже двигателей за $2,4 млн, или 73 млн 182 тыс. 750 руб. по тогдашнему курсу ЦБ.
Лом ракет, содержащий драгоценные и цветные металлы, за 10,8 млн руб. был приобретен ЗАО ЮУрСЦУ. Причем в контракте говорилось и о якобы разделанных двигателях. По версии следствия,
Вторую махинацию обвиняемые, по версии следствия, провернули в рамках госконтракта № 10209.1005403.16.020, заключенного с Минпромторгом в июле 2010 года. На этот раз ФКП ГкНИПАС должно было разделать еще 2512 авиационных управляемых ракет. Среди них оказались 37 тактических управляемых ракет класса «воздух-поверхность» модели Х-31, поступивших на полигон из войсковых частей № 23455 и № 64365, расположенных в Ульяновской и Астраханской областях соответственно. На этот раз злоумышленников заинтересовали сверхзвуковые прямоточные
За исключением господ Яковлева и Вагана, все остальные участники группы признали свою вину. Уголовные дела Михаила Дзамы и Олега Пронина, как сообщал «Ъ», были рассмотрены Воскресенским горсудом Московской области в особом порядке. Но если господин Дзама получил два года общего режима, то господин Пронин, признанный активным участником преступления, в результате которого «из собственности РФ незаконно выбыли боевые части оружия массового поражения», проведет пять лет в колонии строгого режима. Как сообщили в ГСУ СКР, сейчас господа Яковлев и Ваган заканчивают ознакомление с материалами своего 200-томного дела, которое затем поступит на утверждение в Мособлпрокуратуру.
Николай Сергеев