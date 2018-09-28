Тактические ракеты утилизировали в производство

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«Ъ» стали известны подробности расследования в отношении руководителей оборонных предприятий, действия которых, по версии СКР, привели к «выбыванию» из собственности РФ 93 турбореактивных двигателей Р-95−300 и 37 тактических управляемых ракет класса «воздух-поверхность» Х-31. Двигатели незаконно продали на Украину, а составные части Х-31, в том числе их боевые части, содержащие 3,2 тонны взрывчатки, использовали для повторного производства.

По версии главного следственного управления СКР по Московской области, участники группы вступили в преступный сговор для совершения тяжких и особо тяжких преступлений из корыстных побуждений: хищения путем обмана с использованием служебного положения чужого имущества в виде составных частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет, единственным поставщиком которых является АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» (КТРВ) и входящие в нее оборонные предприятия. В группу, установило следствие, входили экс-гендиректор ПАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро “Союз”» (ТМКБ «Союз») Николай Яковлев, коммерческий директор КТРВ Виктор Ваган, бывшие генеральный и исполнительные директора федерального казенного предприятия «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ФКП ГкНИПАС) Олег Пронин и Владимир Ниязов, руководитель договорного отдела по поставкам сырья ЗАО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации» (ЮУрСЦУ) Игорь Малолеткин и предприниматель Михаил Дзама. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 226 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, а также хищение оружия, взрывчатки или боеприпасов)



Для хищений злоумышленники использовали госконтракт № 10209.1005403.16.021, заключенный в июле 2010 года между Минпромторгом России и ФКП ГкНИПАС, в рамках которого последнее должно было утилизировать 4145 авиационных управляемых ракет. Участники группы, считает следствие, в процессе утилизации решили организовать извлечение из 93 стратегических авиационных крылатых ракет Х-55 короткоресурсных двухконтурных турбореактивных двигателей Р-95−300, подготовить и передать в Минпромторг РФ фиктивную документацию, свидетельствующую о полной утилизации ракет, с получением продуктов утилизации только в виде лома черных, цветных и драгоценных металлов.

При этом еще до заключения контракта с министерством, полагает следствие, Николай Яковлев нашел покупателя для двигателей, которым выступило украинское ОАО «Мотор Сiч», получившее и принявшее от Виктора Вагана соответствующее «коммерческое предложение».

После того как в ФКП ГкНИПАС из войсковой части № 41952, расположенной в Мигалово (Тверь), поступили на утилизацию ракеты Х-55, руководители полигона, считает следствие, подготовили документы на технологический процесс «Разборка изделия», в соответствии с которым отсоединенные двигатели были упакованы в тару, представленную КТРВ, и оставлены на хранение на территории полигона. В декабре 2010 года руководители полигона отчитались перед Минпромторгом о выполненных работах по утилизации ракет, введя чиновников в заблуждение. А в январе 2011 года в здании ТМКБ «Союз» в подмосковном Лыткарино с представителями «Мотор Сiч» был заключен контракт № 1323/658-I11−005-RU643 о продаже двигателей за $2,4 млн, или 73 млн 182 тыс. 750 руб. по тогдашнему курсу ЦБ.



Лом ракет, содержащий драгоценные и цветные металлы, за 10,8 млн руб. был приобретен ЗАО ЮУрСЦУ. Причем в контракте говорилось и о якобы разделанных двигателях. По версии следствия, топ-менеджер ЗАО Малолеткин, зная о том, что в поставке неразделенных ломов и отходов не окажется деталей Р-95−300, обеспечил подписание договора «неосведомленным» о преступных действиях гендиректором предприятия с полигоном. Получив от ЗАО за лом 10,8 млн руб., ФКП ГкНИПАС перечислило их Минпромторгу. В свою очередь, двигатели с территории ФКП ГкНИПАС, где они хранились, грузовиками КТРВ были вывезены в ТМКБ «Союз», а оттуда отправлены на Украину. Полученные за них от «Мотор Сiч» деньги обналичены и похищены участниками криминальной схемы, считает следствие.

Таким образом, полагают в ГСУ СКР, действия обвиняемых привели к тому, что из собственности Российской Федерации незаконно выбыли 93 двигателя Р-95−300, в результате чего государству в лице Минпромторга был причинен ущерб в особо крупном размере, а именно на сумму 67,6 млн руб. Ее, очевидно, рассчитали, вычтя из денег, полученных от «Мотор Сiч», средства, заработанные на цветном ломе.