«Милицейская волна» вещала с помехами
В объединенной редакции МВД выявлено особо крупное хищение.
В объединенной редакции МВД выявлено особо крупное хищение.
Как стало известно «Ъ», по обвинению в мошенничестве арестован бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков. По данным следствия, подполковник в отставке, получивший тяжелое ранение в Чечне и награжденный орденом Мужества, добившись снижения тарифов на рекламу, нанес ФКУ «Объединенная редакция МВД РФ», в которое входит популярная радиостанция, ущерб более чем в 20 млн руб. Сам господин Кулаков, отрицая корыстный мотив, объясняет снижение утвержденных расценок кризисом на рекламном рынке.
Пенсионер МВД Кулаков был арестован Таганским райсудом, в который обратились его коллеги из УМВД по Центральному округу Москвы. На днях, отклонив жалобу его защиты, Мосгорсуд оставил его в спецблоке СИЗО «Медведь».
По данным источников «Ъ», уголовное дело в отношении Андрея Кулакова, покинувшего ФКУ в прошлом году, было возбуждено по результатам внутриведомственной проверки.
Причем следователи сочли, что недополученный рекламный бюджет мог быть похищен (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По делу проходят еще двое — привлеченная господином Кулаковым бухгалтер и некий рекламщик, которых под стражу брать не стали.
Андрея Кулакова также арестовали не сразу. Когда выяснилось, что во время второй чеченской кампании офицер Кулаков возглавлял
Основаниями, по данным «Ъ», стали навыки оперативной работы, которые офицер Кулаков получил в короткий период службы в ГУСБ МВД, а также недвижимость, которая якобы имелась у его родственников в Германии. А то, что Андрея Кулакова задержали не дома, а у его бывшей супруги, с которой он не живет много лет, было истолковано, как попытка скрыться от следствия.
При этом следует отметить, что «Милицейская волна» является крупнейшей ведомственной радиостанцией не только в России, но, возможно, и в мире. Сейчас ее вещание осуществляется в 101 городе 27 субъектов России, в которых проживает несколько десятков миллионов человек. «Волна» вместе с газетой «Щит и меч» и несколькими журналами входит в ФКУ «Объединенная редакция МВД РФ». Ранее ее деятельность напрямую курировал глава МВД Владимир Колокольцев.
Сергей Сергеев