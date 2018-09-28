«Милицейская волна» вещала с помехами

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», по обвинению в мошенничестве арестован бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков. По данным следствия, подполковник в отставке, получивший тяжелое ранение в Чечне и награжденный орденом Мужества, добившись снижения тарифов на рекламу, нанес ФКУ «Объединенная редакция МВД РФ», в которое входит популярная радиостанция, ущерб более чем в 20 млн руб. Сам господин Кулаков, отрицая корыстный мотив, объясняет снижение утвержденных расценок кризисом на рекламном рынке.

Пенсионер МВД Кулаков был арестован Таганским райсудом, в который обратились его коллеги из УМВД по Центральному округу Москвы. На днях, отклонив жалобу его защиты, Мосгорсуд оставил его в спецблоке СИЗО «Медведь».



По данным источников «Ъ», уголовное дело в отношении Андрея Кулакова, покинувшего ФКУ в прошлом году, было возбуждено по результатам внутриведомственной проверки.

Ревизоры, а вслед за ними и следователи установили, что в 2015—2017 годах господин Кулаков, вводя в заблуждение руководство полицейского ведомства, добился необоснованного снижения тарифов на рекламу, установленных и утвержденных в МВД, что привело к потере как минимум 23,5 млн руб.

Причем следователи сочли, что недополученный рекламный бюджет мог быть похищен (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По делу проходят еще двое — привлеченная господином Кулаковым бухгалтер и некий рекламщик, которых под стражу брать не стали.

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Андрея Кулакова также арестовали не сразу. Когда выяснилось, что во время второй чеченской кампании офицер Кулаков возглавлял пресс-центр группировки МВД в этой республике, награжден орденом Мужества и множеством медалей, был тяжело ранен осколками разорвавшейся бомбы и контужен, судья продлила его задержание на 72 часа, дав следствию возможность как следует обосновать необходимость ареста ветерана боевых действий.



Основаниями, по данным «Ъ», стали навыки оперативной работы, которые офицер Кулаков получил в короткий период службы в ГУСБ МВД, а также недвижимость, которая якобы имелась у его родственников в Германии. А то, что Андрея Кулакова задержали не дома, а у его бывшей супруги, с которой он не живет много лет, было истолковано, как попытка скрыться от следствия.

Сам господин Кулаков причастность к хищениям отрицает, ссылаясь на то, что снижение тарифов являлось вынужденной мерой для привлечения рекламодателей, число которых после кризиса 2014 года значительно сократилось. Свои проблемы он связывает с давним конфликтом с коллегой по МВД, который потом получил повышение. На самой радиостанции арест своего бывшего главного редактора не комментируют.