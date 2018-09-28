Глава Томской области поручил оказать помощь жителям горевшей пятиэтажки

Источник: РИА Новости

По данным ГУМЧС, в четверг в 18.02 (14.02 мск) поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Вавилова. Огонь возник в одной из квартир на третьем этаже и по балконам перекинулся на мансардный пятый этаж. Погибших и пострадавших нет. По уточненным данным, пожарные спасли 60 человек, еще 160 жильцов эвакуировано, часть из них размещены в гостинице Академгородка.

Видео В Томске загорелся жилой дом

«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил мэру Томска Ивану Кляйну совместно с социальными службами оказать всю необходимую помощь жителям дома по улице Вавилова, 10, в областном центре… Глава региона поблагодарил всех томичей, кто выразил готовность помочь эвакуированным жителям пятиэтажки», — говорится в сообщении.

По данным властей, часть эвакуированных из горящего здания жителей сейчас размещены в гостинице Академгородка. Пожар, в тушении которого было задействовано 25 единиц техники и 85 пожарных, был ликвидирован в 01.53 (21.53 мск). Площадь возгорания составила 680 квадратных метров.

«К счастью, среди жителей обошлось без пострадавших и тем более без жертв. Но это не должно никого успокаивать. МЧС и органы местного самоуправления должны еще раз по всей области проверить, как выполняются правила пожарной безопасности в многоквартирных домах. После трагедии у соседей в Кузбассе мы навели порядок в торговых центрах. Но и безопасность в жилом секторе ни в коем случае нельзя пускать на самотек», — приводятся в сообщении слова губернатора.