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12:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Хозяин «Пушкино» нашелся на Украине

Генпрокуратура России просит выдать беглого банкира Алексея Алякина.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Генпрокуратуре России «Ъ» сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче Алексея Алякина — хозяина печально известного банка «Пушкино», — находящегося в международном розыске за мошенничество и задержанного в Одесской области. Представители господина Алякина утверждают, что он спонсировал силовиков, воевавших на юго-востоке страны, тем не менее власти страны решили, что украинское гражданство беглый банкир получил незаконно.

Алексей Алякин был задержан сотрудниками СБУ как лицо, находящееся в международном розыске по линии Интерпола, а после того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест. В Генпрокуратуре России «Ъ» сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче господина Алякина, однако о результатах его рассмотрения в надзорном ведомстве пока не знают.

Защита господина Алякина, который является совладельцем небольшой строительной компании на Украине, пока добивается его освобождения из-под стражи хотя бы под домашний арест. По данным адвокатов, господин Алякин, родившийся в Узбекистане, считает себя украинцем.

Как патриот своей новой родины он принимал участие в событиях на юго-востоке страны, оказывая финансовую помощь вооруженным формированиям, противостоявшим ополченцам ДНР и ЛНР. В связи с этим представители господина Алякина полагают, что в случае выдачи в России его могут преследовать по политическим мотивам. Между тем власти Украины не признали беглого банкира «своим», лишив его гражданства этой страны, посчитав, что оно было получено незаконно.
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Дело было в «Пушкино»

Господин Алякин заочно обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК). Изначально уголовное дело, фигурантом которого он стал, было возбуждено 4-м отделом следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области в июне 2015 года в отношении неустановленных лиц, совершивших мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). 18 июня 2015 года в отношении господина Алякина полицейские вынесли постановление об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А 24 сентября того же года его заочно обвинили уже в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. 24 сентября 2015 года господина Алякина объявили в федеральный, а 20 ноября — в международный розыск.

Постановлением Тверского райсуда Москвы от 10 марта 2016 года господину Алякину мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении была изменена на заключение под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ или экстрадиции (депортации) в Россию. Защита обжаловала данное решение, утверждая, что господин Алякин к махинациям не причастен, а его оговорили предполагаемые подельники с тем, чтобы облегчить собственную участь. Мосгорсуд жалобу отклонил.

Уголовное преследование господина Алякина инициировало АСВ.

Разбираясь в документах банка «Пушкино», лишенного лицензии 30 сентября 2013 года, сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80.

В частности, как следует из материалов дела, 600 млн руб. были похищены из «Пушкино» в период с декабря 2011-го по август 2012 года. С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье Анатолием Семеновым. Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе. Вместо этого часть денег ушла на строительство других объектов и личные нужды обвиняемых.

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Первый фигурант в этом деле появился в сентябре 2016 года. Именно тогда был задержан проходивший сначала в качестве свидетеля Денис Гонтарев. По ходатайству следствия, суд заключил его под домашний арест. В декабре 2017 года аналогичная участь постигла и Анатолия Семенова.

Свою вину в инкриминируемых хищениях обвиняемые не признали ни в ходе следствия, ни в Пушкинском горсуде Мособласти, утверждая, что никакого преступления не совершали. Например, из показаний господина Семенова следовало, что заем брался под завершение строительства замороженного после банкротства тверского ДСК объекта. Правда, вразумительного ответа, куда ушли деньги, ни следствие, ни суд так и не получили. В итоге оба фигуранта были признаны виновными в мошенничестве. Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а его сообщник Анатолий Семенов — три.

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Это уже второй приговор по делу о хищении из банка «Пушкино». В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011—2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных господину Мурову. Изначально именно его следствие считало организатором махинаций. Впрочем, тот утверждал, что никакого криминала в получении кредитов не видел. Однако вскоре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Мособлпрокуратурой, и его роль в этом деле поменялась. В итоге он рассказал не только о схемах, которые использовались для вывода денег из банка, но и сообщил, что через подконтрольные ему фирмы из «Пушкино» было выведено не 469 млн руб., а более 800 млн руб. По его словам, настоящим организатором хищений якобы был тогдашний владелец банка Алексей Алякин.

Николай Сергеев, Олег Рубникович

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